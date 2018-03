Quien desee participar en campañas debe renunciar

Se van a necesitar unos cuantos vigilantes que sepan esconderse bien pa’ hacer su chamba ahora que van a comenzar las campañas políticas, pues ya el ‘presi’ de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez, dijo que ningún funcionario puede participar en las campañas y si quiere hacerlo tendrá que renunciar, por lo que van a tener que estar muy abusados y al pendiente pa’ que luego no les vayan a hacer trampa. Si te interesa la chamba, márcale al alcalde al ‘fon’ (673) 732 0638.Se requieren veladores que de verdad se mantengan despiertos toda la noche para que puedan detectar a tiempo en caso de que amantes de lo ajeno quieran hacer de las suyas. Serán colocados en distintos puntos de la ciudad, principalmente donde están los monumentos pa’ que se avienten el jale de evitar que se roben el cableado y se queden a oscuras como ocurrió en el monumento a Pedro Infante. Quien quiera la chamba, échele el llamado al mero mero de la Seguridad Pública, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 872 29 10.El que al parecer aún no sabe bien el estado financiero del IMSS es el delegado Norberto Miguel Ramírez, quien al acercársele el alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda, para hablar de las finanzas del municipio y el seguro social, le dijo acudiera directamente con el tesorero y las dudas del edil quedarán resultas en esta área. Por lo que le urge un asesor que le informe en qué situación se encuentran los ayuntamientos con el IMSS y no lo agarren en curva.Interesados pueden comunicarse a la delegación al teléfono (667) 723 0912.Quien va a necesitar de la ayuda de todos los ciudadanos es el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, porque hoy inician las vacaciones de verano y la mayoría de las escuelas quedarán a la merced de los ladrones durante dos semanas. Directivos escolares ya toman sus precauciones para no ser víctimas de los amantes de lo ajeno, pero no está demás que la gente se involucre en el cuidado y protección de los planteles donde estudian sus hijos, ya que es por medio de sus aportaciones como se compran materiales y equipos que el estudiante necesita para su formación académica. Échele la mano al comandante y reporte al 911 y 9841087 cualquier movimiento extraño afuera del plantel.El presidente municipal de El Fuerte, Antonio Cota, anda en busca del famosísimo Inspector Clouseau, ese que descifró todos los misterios de la Pantera Rosa por más difíciles que estuvieran, pues en este momento no halla para qué lado del barco inclinarse como alcalde sustituto, toda vez que un patronato conformado por ciudadanos para promover la construcción de la carretera a Chinobampo denuncian un supuesto desfalco millonario de la alcaldesa con licencia Nubia Ramos, pero por la parte oficial, los regidores priistas, de donde él mismo salió, la defienden a capa y espada. Si alguien sabe el paradero de este famoso inspector, avísele que se comunique directamente con el alcalde al teléfono (698) 893 0320.