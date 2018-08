¿Quién dirigirá al PRI Sinaloa?

En el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa hay dos fechas para la renovación de la dirigencia, podrían ser el próximo fin de semana o hasta la primera semana de septiembre.

Nos adelantan que ya se empezaron a ver caras nuevas, esto en el tema operativo, pero todavía no hay nombre del próximo presidente estatal del PRI, la lista ha empezado a crecer, pero todavía nada confirmado.



Todo pinta para que la elección de la nueva dirigencia en Sinaloa sea por Consejo Político, aunque a nivel nacional prometieron que las renovaciones de los Comités Directivos Estatales y del mismo CEN serían por consulta a la base, que ahora sí iban a escuchar a su militancia.



Muy pendientes porque ya suenan algunos nombres para dirigir al PRI en el estado, entre los que destacan Aarón Rivas, Diva Gastélum, Sandra Lara, Irma Tirado, Pepe Menchaca, Mayra Peñuelas, Aarón Irízar y Elsy López Montoya; en la próxima entrega comentaremos los perfiles, por el momento no hay nada definido, aunque seguramente el humo blanco saldrá del tercer piso.



Destacado. El próximo secretario de Turismo Miguel Torruco tendrá como aliados a gente de confianza. Ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que Rogelio Jiménez será el titular de Fonatur y Gabriela Cámara estará al frente del Consejo de Promoción Turística. Entre las principales tareas tendrán la ampliación del tren Maya, inicialmente dicho proyecto está programado para llegar de Cancún, Quintana Roo hasta Palenque, Chiapas, pero será ampliado a los estados de Campeche y Yucatán. Sin duda, sería un importante detonante para el turismo, así que tienen una tarea muy interesante.



Finanzas. Un monto de 360 millones de pesos ha pagado el gobierno de Sinaloa al SNTE 53, del total de 700 millones que se le adeuda, por lo tanto, en lo que va de la presente administración se cubrió el 53 % de la deuda, esto lo informó ayer en rueda de prensa el secretario de Administración y Finanzas del Estado, Carlos Ortega Carricarte. El funcionario destacó que la educación es prioridad para el gobernador Quirino Ordaz Coppel.



Iniciativa. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador va por la eliminación de todos los lujos del gobierno, entre las iniciativas que tiene contempladas destaca la de política de austeridad de Estado, la cual incluye a los tres poderes y entidades autónomas, con esto van a desaparecer hasta los asesores. Actualmente es altísima la cantidad de asesores que existen en los gobiernos y en las legislaturas, un diputado local o federal llega a tener hasta tres con todo y secretario técnico, lo preocupante es que los legisladores no saben ni armar una iniciativa, por eso la importancia del respaldo de un asesor. En los gobiernos estaría desapareciendo las coordinaciones de asesores o seguramente les buscarían otro nombre, porque definitivamente no se ve que vayan a desaparecer.



Calidad. Es muy grato comentar que el periódico EL DEBATE es finalista del concurso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por la excelencia por la cobertura informativa de los sismos en Oaxaca y Ciudad de México. Además, este medio fue reconocido entre los mejores en todo el continente en las categorías de noticia por internet y caricatura. Cabe destacar que la ceremonia de premiación será en el próximo mes de octubre durante la 74 Asamblea General de la SIP en Argentina. Un gran reconocimiento y felicitación al periódico EL DEBATE, para nuestros compañeros reporteros Ricardo Nevárez, Hatdadiel Aragón y Arturo Félix, así como el cartonista Ignacio “Nacho” Pérez, lo mejor y mucho éxito.



Memoria Política. “Poco bueno habrá hecho en su vida el que no sepa de ingratitudes”, Jacinto Benavente.