¿Quién eres?

Definirnos como persona puede tomar tiempo y no basta con una sola palabra

Hace unos días me topé con el título de un libro que se llama Dime quién soy; no daré ningún spoiler, simplemente diré que hasta el título merece una segunda leída.

Definirnos como persona puede tomar tiempo y no basta con una sola palabra, sobre todo porque somos personas que evolucionamos, cambiamos y CRECEMOS. Podemos cambiar de ideas, de posturas, de talla, de rutina y hasta de hábitos, pero yo siento que hay un gran factor que no cambia: nuestra esencia.

Ese es el brillo que llevamos dentro que nos hace diferentes del resto de miles de millones de personas que hay en el mundo y aunque todo mundo lo tiene, para cada uno es diferente. Esa esencia es donde se guarda nuestra autenticidad, y digo que se guarda porque cada vez es más difícil dejarla salir.

Hoy en día donde hay tanta variedad (de productos, de series, de música y demás), también se ve mucho de lo mismo y esto puede llegar a encerrar ese brillo que llevamos dentro con tal de “encajar” en el molde que se presenta constantemente en las redes sociales, televisión y demás.

El miedo también puede ser muy gacho y cohibirnos a la hora de sacar lo que nos hace diferentes, porque aceptémoslo, la gente es muy criticona y puede dañar nuestra autoestima, pero spoiler alert la gente critica por todo; por lo que se hace, por lo que no, por los diferentes y por los borregos. Así que déjate de miedo y de rodeos y sé tú, verás que hasta la boca les llegas a callar a todos.

Hay un sabio personaje llamado RuPaul. Si lo conoces creo que puedes identificar perfectamente la razón para mencionarlo, si no, él tiene un show llamado RuPaul’s Drag Race que consiste en una competencia de drag queens, en la que desfilan, posan y hasta cantan para mantenerse en la contienda y ser la siguiente superestrella. Lo divertido de esta competencia va más allá que las locuras que las ponen a hacer, sino la originalidad de las concursantes; cada una tiene su estilo diferente y es asegurado que ninguna va a ser igual que la otra. Ellas lucen, caminan y posan con la frente bien en alto celebrando y agradeciendo que son diferentes y auténticas. No se dejan influenciar por lo que las demás hacen para copiarlo y entonces ganar, si no innovan dentro de lo que ya son para sacar la mejor versión de ellas mismas.

Así que hay que trabajar en saber quiénes somos y qué nos hace únicos y amarnos por ello. Como RuPaul hay que festejar que somos diferentes y que hay cosas que nadie puede hacer como nosotros lo hacemos. Entonces, como dijo @ladygaga en su último post: “Sé tú mismo, pero usa tapabocas” (seguimos en pandemia no hay que olvidarlo).

Ana en Rose.