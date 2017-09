¿Quién es Gerardo Vargas?, es el slogan que Gerardo Vargas utilizó durante su primera precampaña en pos de la candidatura por la alcaldía, y ayer el exsecretario general de Gobierno reapareció de improviso en la escena política y no cabe duda que buscará ser candidato a senador o a la alcaldía.

Para empezar, de inmediato ataja rumores: dice que él es priista y no se va a ningún otro partido; que de inmediato le aclaró a Mario Ímaz, de Movimiento Ciudadano, que no está en pláticas con el denominado Frente Ciudadano, tampoco con Morena; por el contrario, “puro PRI”, solo bajo estas siglas competiría en el 2018.

Con excesiva modestia niega que haya sido el funcionario más poderoso del sexenio malovista, es el puesto y el gobierno, no las personas los que dan poder a la gente, asegura a los reporteros que lo entrevistaron en céntrico restaurante local a donde dijo que había ido solo a desayunar y a platicar con enlaces de Salvador Alvarado.

Por limitaciones legales no puede pronunciarse en busca de una candidatura, pero dice que la maquinaria está bien aceitada y que mantiene una estrecha amistad con el gobernador Quirino Ordaz, y se expresa bien del alcalde Álvaro Ruelas, que está haciendo un buen trabajo, lo que le reditúa capital político.

Gerardo coincidió en el restaurante con el senador panista Francisco López Brito y con el regidor Yoshio Vargas, se acercó a platicar con ellos y los reporteros de inmediato le pidieron que se dieran un abrazo y que posaran para las fotos, que de inmediato fueron subidas a las redes sociales.



Popurrí. Que el campo, la salud, la educación y la investigación científica son las actividades que pretenden ser más sacrificadas por la propuesta de presupuesto que acaba de enviar al Congreso el gobierno federal y que tiene que ser aprobada antes de fines de octubre, asegura el senador Francisco López Brito.

En general, el presupuesto del 2018 será ligeramente superior que el del 2017, pero mientras destina incrementos substanciales a las fuerzas armadas, esto es a la Sedena y a la Armada de México, desprotege la inversión en infraestructura y las obras de carácter social.

López Brito dice que junto con los diputados federales intentarán revertir estas pretensiones del gobierno porque ya tienen las amargas experiencias que en años anteriores han ingresado recursos adicionales y se han destinado a renglones no prioritarios como relaciones públicas y comunicación y a gobernación.



OTRA RAYA más al tigre. Con el asesinato del juez Martín C., una ola de indignación y de temor se extiende entre los funcionarios y empleados del sistema judicial, ya que sienten que nadie está seguro y dicen que no se debe descartar la línea de investigación que haya sido como parte de los riesgos del trabajo, al enjuiciar a delincuentes, aunque el fiscal general Juan José Ríos Estavillo haya declarado que los motivos pudieran ser personales o solo circunstanciales. Exigen justicia.