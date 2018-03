¿Quién es el presidenciable más rechazado en redes sociales?

En los últimos 10 días en tiempos de supuesta veda política, los candidatos a la presidencia de México han generado más de 3 millones de comentarios.



Ricardo Anaya Cortés se convirtió en el nuevo rey de los comentarios negativos en Twitter, desbancando al abanderado priista Pepe Meade. El escándalo de lavado de dinero le pegó durísimo al candidato del PAN a la Presidencia.



Otro que registró trending topic negativo fue Andrés Manuel López Obrador, por la crítica que realizó en su contra el escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Me regalaron un 'Amlodipinito' porque quieren que siga en santa paz, sin pelearme y sin caer en provocaciones. pic.twitter.com/IkTlDO5hKM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de marzo de 2018



Durante la última semana, el candidato de Morena sumó un promedio de 3 mil seguidores diarios, según los números de Merca 2.0 medio especializado en redes sociales. Asimismo, destacan como el tuit más efectivo un video en donde AMLO juega con un balero.



Por su parte, José Antonio Meade ha sumado en su cuenta de Twitter 2 mil seguidores diarios durante la última semana, llegando a un millón 142 mil. Lo más criticado del abanderado priista es que incorporó a su equipo políticos de la vieja escuela como Roque Villanueva y Enrique Jackson.



La cuenta de Twitter de Ricardo Anaya registró más de mil nuevos seguidores diarios en promedio, el candidato panista se acerca al medio millón. En el programa de medición Sentiment evalúa la cuenta con un 28.8 % de negativos, un 26.4 % de positivos y el resto de neutral.

De mi mamá y mi abuela aprendí que las mujeres son libres, valientes y comprometidas, que no se rinden ante los obstáculos y que están decididas a romper barreras. No tengo duda: con la valentía de las mujeres, ¡estamos cambiando a México! #DíaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/GLreLZMVGx — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 8 de marzo de 2018



En resumen, para aquellos que aseguran que Ricardo Anaya sale fortalecido de las acusaciones de lavado de dinero, pues los números muestran un panorama diferente y muy adverso. No se ve cómo logre levantarse de la campaña nacional. La red priista bajó a todos los municipios del país el mensaje en contra del panista.



Elección. Roberto “Güero” Cruz nos asegura que está en la pelea por la candidatura del segundo distrito a diputado federal. Que todavía no está definido en el PAN, la pelea está entre Cruz y Zenén Xóchiua. La decisión final será interesante porque puede dividir al partido en el norte del estado. En las últimas semanas se ha visto al Güero Cruz muy insistente en redes sociales para convencer a Ricardo Anaya en que lo respalde en la candidatura. Hasta deportistas le han dado el respaldo y mandado mensaje al candidato del PAN a la presidencia. Muy atentos porque la línea favorece a Zenén pero al parecer no se dejará Roberto Cruz.



Destacada. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, inició la campaña “Te queremos sana”, con el que llegarán a 100 mil mujeres de todo Sinaloa.



La primera dama Rosy Fuentes de Ordaz señaló que esta campaña nace en recorridos que hizo junto a su esposo por colonias y comunidades en donde muchas mujeres profesionistas, empleadas, amas de casa, jefas de familia, no se aplicaban estudios de salud preventivos que pueden salvarles la vida por falta de dinero, de tiempo o simplemente porque no existe esta cultura.

Rosy Fuentes de Ordaz.



La prioridad, asegura la presidenta del DIF estatal, es contribuir a fortalecer la cultura de prevención y detección oportuna de los padecimientos que más afectan a las mujeres mayores de 40 años. Además de combatir los índices de mortalidad en la mujer sinaloense por cáncer cervicouterino y cáncer de mama.



Esta campaña pinta para ser el anuncio del año del gobierno del gobernador Quirino Ordaz Coppel, por el alto sentido social e impacto positivo.



Memoria política. “Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente”, Ramón Pérez de Ayala.