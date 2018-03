¿Quién es el presunto responsable del colapso del tiburonario?

Los primeros responsables. La luz comenzó a verse. La Auditoría Superior en Sinaloa dio un primer paso. Encontró, en la revisión que concluyó, al primer presunto responsable del colapso que sufrió el tiburonario. Se trata del último constructor que se encargó de concluir la obra. Y las auditorías practicadas por la ASE apuntan a que se contrató a una empresa que no es la especialista en el manejo de acrílicos. El caso ahora está en manos de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y de la Secretaría de Transparencia. En estas instancias habrá de determinarse qué sanciones habrá contra quienes son señalados como responsables. Le correspondió a la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix, dar a conocer los resultados que arrojaron las auditorías practicadas al colapso que se dio en el tiburonario en febrero del 2016. Si como dice la ASE fue en la última etapa del tiburonario donde se presentó la irregularidad, entonces se tendrá que citar el ingeniero Ramiro Burgueño, exdirigente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Mazatlán. Y al margen de esto, habría que ver si estaba sujeto a investigación, porqué Burgueño y su empresa constructora ha sido beneficiado por obras que se realizan en Mazatlán. El caso del tiburonario dista mucho de concluir aquí. Falta la intervención de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Y al final las posibilidades de que la Fiscalía General de Sinaloa intervenga en caso de que se observen hechos que configuren un delito.

Prevalece el interés. Ya lo comentábamos ayer en este espacio. En el conflicto en el Frente y la postura del PAS de no ir en alianza total con el PAN, al final seguirían adelante. Y así fue. Los dirigentes estatales del PAS, PAN, PRD y MC valoraron la situación y decidieron seguir en “alianza total” en Sinaloa. Si alguien perdió en este intento por hacer entrar en razón a quienes tienen secuestrado al panismo en Sinaloa, ese es Melesio Cuen, el líder del PAS y virtual candidato al senado por ese Frente. Cuen sabía que Adolfo Rojo, Alejandro Higuera, Jorge Villalobos y Carlos Castaños, difícilmente darían marcha atrás en sus pretensiones de apropiarse de las candidaturas. Que la inconformidad panista no los haría cambiar de actitud. Y a pesar de que Cuen sabe en el fondo que llevar de compañeros a las parejas de Alejandro Higuera y esposa, así como Carlos Felton y esposa, como candidatos, será un severo daño electoral, con todo y eso, aceptó las condiciones. Pero todavía no la tienen segura. Ni los panistas que enviaron sus propuestas al CEN del PAN...Ni Cuen. Pues todavía no hay registros de candidaturas ante el INE.

¿Y por qué no? El joven Gerardo Vargas Torres asumió ayer la dirigencia estatal de Red Jóvenes por México. Llegó para sustituir al diputado Andrés Félix. Vargas Torres es hijo del exsecretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros. Habrá quienes critiquen al joven. Pero él está en todo su derecho de aspirar a realizar una carrera política, si ese es el interés que tiene. En Sinaloa se tienen otros casos de hijos de políticos que decidieron incursionar en la política. Ahí están los hijos de los exgobernadores Juan S. Millán y Francisco Labastida. Así es que, para que tantos brincos estando el piso tan parejo.