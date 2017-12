Quién es quién para 2018

Desde hoy, queridos lectores a los que deseo para mañana una feliz Navidad, les comparto algunos apuntes para prepararnos un poco con miras a las gravosas elecciones del 2018, Para empezar hay que saber quien es quien.

1- MANCERA: El don de la oportunidad no es uno de los muchos del jefe de Gobierno de Mexico City. “Continuaré aquí en la Ciudad de México, dijo, con toda mi fuerza y mi dedicación”. Muy bien, pero lo malo es que lo dijo después de que el panista Ricardo Anaya le había ya comido el mandado en su famoso Frente que el propio Mancera inventó. Y de paso, en combinación con su amiga Barrales a la que le soltaron la posibilidad de competir por la CDMX, pero Anaya le da palmaditas en la espalda. Que le van a obtener el puesto de “FISCAL”, dicen .

2.- ANAYA: Jacarandoso y farolero en otras partes, inició el 15.12,17 su campaña en su tierra natal Querétaro ¡solito! Esta es la reseña:

“Regeneración, 15 diciembre 2017.- El arranque de Ricardo Anaya Cortés como precandidato del PAN a la Presidencia fue en un acto totalmente solitario. Apenas un puñado de personas acudió a la plaza donde abrió su precampaña con una conferencia de prensa”.

Al parecer no lo quieren en su tierra por varias razones, pero la más reciente es que ha involucrado a su muy respetable familia politica en sus líos, causándole cierto inmerecido descrédito a nivel nacional.

Los asuntos inmobiliarios de los que se ha hablado en la prensa son de él y del gobernador Garrido Patrón del que Anaya fue secretario y por lo que se dice no especialmente muy honrado. Ni modo su jefe el gobernador panista Garrido Patrón, es conocido por sus negocios para “ampliar” Querétaro y enriquecerse con los permisos y demás asuntos aledaños . Qué raro.

3.- MEADE. La jugada de Peña Nieto podría ser armarse de dos candidatos a “su servicio y memoria” sin que ninguno fuese realmente del PRI . Recordemos que de entrada pactó con Calderón…

“Ricardo Anaya y José Antonio Meade van a simular ser adversarios cuando representan ambos lo mismo. Y hasta habrá gente que les crea”, segun escribió un colega.

El prianista Meade, que igual trabajó con el citado Calderón que con Peña se ha ido a ver, o mejor dicho a ser visto, con no sé que lider obrero al servicio del sistema para que lo presentara y luego con grupos indígenas, para que le perdonen la facha. Nada más. De ideas no se habla en el PRI. Promesas huecas y despreciativas opiniones sobre el Peje. Hay que ver quien se ha lanzado con entusiasmo a apoyar a Meade. Entre ellos el más patán y traidor de los prianistas, Javier Lozano. Y que pero hay con Fox, al que Madero trata por eso de “pendejo”. Algunos dijeron que lo insultó , pero en el caso no es insulto, es definición,

En fin lo peor de Meade no son estas superficialidades. Como decíamos el otro día, Meade es hijo de uno de los hombres que más daño le ha hecho a este país con el Fobaproa o simple Robaproa como le dijimos algunos en su momento.

Esto nos cuenta Alvaro Delgado“… Meade y García de León era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuando, el 12 de diciembre de 1998, el PRI y el PAN de Felipe Calderón hicieron pagar a todos los mexicanos los créditos que debían y no saldaron personajes como Vicente Fox, Carlos Slim, Roberto Hernández y otros. El papá del actual secretario de Hacienda fue subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal y no debía extrañar si es hijo de un fundador del PAN y en su momento secretario de Hacienda, Daniel Kuri Breña. Meade Kuribreña quisiera que no se sepa también, pero ocupó el cargo de secretario del IPAB, que creó su papá, y desde 2013, cuando el actual secretario de Hacienda era canciller, su hermano Lorenzo fue nombrado secretario ejecutivo del organismo. Esta historia parece que sólo beneficia a Meade Kuribreña en su proyecto presidencial, porque en realidad la beneficiaria es la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, quien por eso no ha dicho ni pío sobre los cambios en el gabinete. Meade, que desde niño fue víctima de escarnio por su enfermedad de vitíligo, bien puede esperar los hipotéticos seis años de gobierno de Margarita para ser, como ha sido su sueño, presidente de la República” …

4.- EL GABINETE DE AMLO. A Andrés Manuel López Obrador ya lo conoce todo mundo. Es, con el francés Mitterrand, el hombre de izquierda que más ha luchado por acceder al poder presidencial porque tuvo el de gobernar una de las ciudades más grandes del mundo y lo hice en paz y justicia y bastante bien. No se le cayeron los puentes periférico elevado ni nada, prueba de no se quedó ni con ápice del presupuesto, como es costumbre de todo gobernante mexicano. No hubo peligro.Y los que detentan el poder lo saben y por eso trata de detenerlo y desacreditarlo el sistema. Así que lo interesante hoy para sus seguidores, entre los que me encuentro, es la forma en que El Peje presenta a su posible gabinete “si nos dejan…”. Se supone que es para que opinemos hoy y votemos mañana, no solo por nuestro “Mesías” como le dice el televiso Krauze. que como historiador es muy laxo, sino por los que esperamos que ahora sí dejen de robarle las elecciones, dice AMLO: “Se trata de ocho mujeres y ocho hombres, caracterizados en su conjunto por su independencia de criterio, su alto nivel de preparación, experiencia y su inobjetable honestidad... Aspiro a que este gabinete sea el mejor gabinete que sea recordado”. Palomita pues para Javier Jiménez Espriú : Comunicaciones y Transportes. Alejandra Frausto, Cultura. Turismo, Miguel Torruco. Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán un hombre congruente, respetuoso de la verdad, y leal que está con el Peje desde que le robaron la gubernatura de Tabasco, al iniciarse la Presidencia de Zedillo en la que Moctezuma era el secretario de gobernación ¡y lo vio! Pero Andrés Manuel no empieza por estos preferidos míos, sino por la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero ¡como titular de Gobernación! Y ahí sí nada de “palomita” aunque el título les imponga. Cuando era ministra de la Suprema Corte se negó a ejercer su deber esta señora y por consiguiente no encaja dentro de la anterior descripción del mismo AMLO. Aunque estemos en tiempos de fiesta, por favor lean el próximo sábado la continuación de este grave asunto.