¿Quién espía a quién?

La trama sobre presunto espionaje en Sinaloa parece haber cambiado de roles. Y es que por años había sido un secreto a voces que el Gobierno del Estado y el federal disponían de los recursos necesarios para “espiar” no solo a quienes históricamente han considerado adversarios, sino también a activistas, periodistas y a un sinfín de personajes líderes de opinión, y de eso ha quedado constancia a lo largo de los años.

Hoy en Sinaloa, el gobernador cambió el escenario al afirmar que a su gobierno lo están vigilando, y aunque admite no saber quién o quiénes, no descarta que se trate de algunos trabajadores que fueron dados de baja a principios de este año, acusados de realizar esta labor, a pesar de no haber encontrado ni mostrado evidencia. Pese a todo ello, el mandatario estatal afirmó que no volverá su administración a esas prácticas de espionaje, aun cuando sería la única forma de detectar quién los vigila.

Lo dicho por el mandatario va más allá de una simple declaración, pues se trata de una acción tan seria como riesgosa no solo para él y la estabilidad de su gobierno, sino también para la sociedad misma, pues si alguien es capaz de espiar al gobierno, qué no serán capaces de hacer a un ciudadano común.