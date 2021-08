¿Quién garantizará que los alumnos no se contagien en el regreso a las aulas?

Regreso a clases. Llueva o truene, los padres tendrán la decisión en sus manos. Nadie, absolutamente nadie, ni el presidente López Obrador puede obligarlos. Si quieren enviar a sus hijos a recibir clases presenciales o si siguen con las clases virtuales, será decisión de los padres. López Obrador y todos los que integran el Gobierno y con mayor razón quienes forman el Sector Salud y educativo del país, saben de los riesgos. Saben que en esta tercera ola del Covid-19, los jóvenes y muchos niños se están contagiando. ¿Quién garantizará que los niños no se contagien en las aulas? ¡Nadie! Primero, el gobierno de López Obrador intentó hacer que los padres de familia firmaran un documento en el que se hacían responsables de la salud de sus hijos en este regreso a clases. Y tuvieron que recular, pues la indignación creció a tal grado que el mismo López Obrador tuvo que exhibir a Delfina Gómez, titular de Educación, y a todos quienes integran esa dependencia, al responsabilizarlos de ese documento. Y dijo que eso estaba mal. Fracasaron. Pero lo intentaron. En parte, el Gobierno tiene razón al estar preocupado porque el nivel de aprovechamiento escolar en esta pandemia ha sido bastante bajo. Y de seguir así, muchos estudiantes estarán debajo de sus niveles de conocimiento. Pero si el Gobierno Federal ha sido incapaz en manejar correctamente la pandemia y evitar que miles de mexicanos estén muriendo, ahora con qué argumento de peso llega a ordenar que se regrese a las aulas a recibir clases. Es hasta irresponsable, por no decir criminal, el permitir que se exponga la salud de nuestros niños. Para el regreso a clases, lo primero que debe hacer el Gobierno es garantizar la seguridad en los niños. Y ya después hablamos de regreso a las aulas. ¿Cree usted que en estos momentos están dadas las condiciones para que los niños regresen a las aulas? Yo opino que no.

Un fracaso anunciado. Una pequeña lluvia sirvió de prueba. Las rampas peatonales construidas frente el hotel Inn Mazatlán, además de paso peatonal se convirtieron en una alberca. La irresponsabilidad tiene nombre y apellidos. El alcalde Luis Guillermo Benítez dijo que no solamente ahí en esa zona se instalarían estas rampas para paso peatonal, se harán en todos los cruces peatonales. Su declaración sonó más a amenaza que otra cosa. Apenas el Grupo Arhe construyó esas rampas, las descalificaciones abundaron. Pero también las observaciones de quienes transitan constantemente por esa zona hotelera. Está mal ubicada pues se encuentran entre dos semáforos a poca distancia de ellos. Y la otra, que es una zona que tradicionalmente se inunda con las lluvias. Se desconoce si hubo algún estudio de la vialidad para que se instalaran esas rampas. La realidad está demostrando que no es funcional.

Tercer estado con más vacunas. La apuesta en Sinaloa es que a más personas vacunadas menos contagiados de Covid-19. Y el gobernador Quirino Ordaz Coppel no solo lo ha entendido así, sino que lo está aplicando con todo su esfuerzo de gestión, porque debemos de tener claro que es el Gobierno Federal el que maneja las vacunas en el país. Sinaloa es en estos momentos el tercer estado con el mayor número de personas vacunadas. Muchos ya tienen completo el cuadro de dos vacunas, otros ya cuentan con la primera dosis, y precisamente en estos días habrán de aplicarse la segunda. Fue Sinaloa el primer estado donde se comenzó a aplicar la vacuna a jóvenes de 18 a 30 años. Aún con todo este esfuerzo, Sinaloa ha dado bandazos entre los semáforos amarillo y rojo.