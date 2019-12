¿Quién miente? En el tema de los desplazados por la violencia, alguien no dice la verdad. O son verdades a medias. Lo cierto que las posiciones de quienes están involucrados en el tema son encontradas. Por un lado, los dirigentes del Movimiento Amplio Social de Sinaloa (MASS), Miguel Ángel Gutiérrez y Miguel Ángel Ramírez Jardines, afirman que la demanda total no ha recibido respuesta. Que no saben dónde están los terrenos que desde septiembre pasado dijo el Gobierno del Estado que había comprado para edificar viviendas destinadas para los desplazados. Y adelantan que en el proyecto de presupuesto 2020 enviado por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado, no se contemplan recursos para el tema de los desplazados por la violencia. Sin embargo, ayer el titular de Invies, Salvador Reynosa, y el subsecretario de Planeación, Marco Osuna, afirmaron contar con la documentación que acredita la adquisición de un predio de 3.4 hectáreas destinadas precisamente para los desplazados. Ahí podrán edificarse 250 viviendas. Reynosa fue más allá. Consideró que el proyecto ejecutivo está en un 97 por ciento. Y puso de fecha el mes de enero para que a finales del mismo sea puesto a consideración ante el Cabildo de Mazatlán, que tendrá que ver lo relacionado a este desarrollo. Hasta aquí los dos puntos de vista. El de los que dirigen el movimiento de desplazados y los que tienen de parte del Gobierno del Estado la encomienda de resolver. Pero apareció un nuevo ingrediente. La diputada federal de Morena, Olegaria Carrasco, le metió ruido al tema. Dijo que en el caso de los desplazados “se está lucrando”. No dio nombres. Ni otros detalles. Pero de lo menos que provocó es ruido. Habrá que esperar.

Que se investigue. El presidente del Partido Sinaloense, Antonio Corrales Burgueño, y el líder moral del PAS, Melesio Cuen, solicitaron formalmente y por escrito ante el Congreso del Estado su demanda de que el “video porno” donde aparece el diputado de Morena Pedro Villegas Lobo sea investigado a fondo. Se tardaron ambos en presentar esa exigencia. Más cuando el diputado de Morena, que evidentemente convirtió las instalaciones del Congreso del Estado en un prostíbulo, responsabilizó al PAS y a Cuen de estar atrás de ese video. No hay ningún argumento que valga y defensa que se esgrima para evitar la indignación que ese hecho provoca a muchos sinaloenses. Que el diputadete ese argumente que no es él quien aparece, cuando todo es evidente, solo provoca una mayor indignación y coraje. Morena se está tardando para actuar. Los diputados tendrán que hacer algo so pena de convertirse en cómplices de ese barbaján.

¿Quién asesora al “Químico”? Si lo que pretendía es provocar risas y sembrar la esperanza de que pronto se irá, lo logró. El alcalde Luis Guillermo Benítez subió un video suyo a las redes sociales donde envía un mensaje “navideño”. Y todo mundo es libre de elegir la canción que más quiera alusiva a la época que vivimos decembrina. Pues el señor eligió una de José Alfredo Jiménez: Amarga Navidad. Esa tierna canción que dice: Diciembre me gustó pa’ que te vayas...Que sea tu cruel adiós mi Navidad...”. Habla de desamor. De conflicto con tu pareja. Al señor no le agradaron los villancicos. O quizás otra que mencione valores. Muchos de los mazatlecos dieron su propia lectura. ¿Será que el “Químico” ya prepara maletas? ¡Que nos la haga buena!