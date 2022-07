Quien no conoce su pasado… Con la Reforma Electoral

El Gobierno emanado del PRI de los 60´s incorporó la figura de diputados de partidos, se buscaba en aquel momento la inclusión de las minorías y el fortalecimiento de la democracia al permitir un mayor debate de diferentes ideologías, que no solo estuviera representado en el congreso un solo partido que monopolizaba las curules y la tarea del legislador se desvirtuaba porque cualquier proyecto de Gobierno era aprobado sin discutirse.

En los 70´s en medio de una crisis económica y política, siendo presidente en aquel momento José López Portillo, con la finalidad de mantener la estabilidad política, se vio en la necesidad de proponer una serie de reformas, a través del secretario de Gobernación y presidente de la “Comisión Federal Electoral” se invitó a asociaciones políticas, instituciones académicas y ciudadanos en general a presentar sus ideas en un marco de absoluta libertad: La ley “LOPE” ¿adivina usted por qué la llamaron así? Modifico sustancialmente el incipiente sistema electoral en 1977, reformándose el artículo 52 constitucional instaurando el sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional.

En nuestro sistema político mexicano, somos una república, representativa, democrática y federal, se supone entonces que es fundamental el intercambio de opiniones, la lucha de pensamientos y la existencia de debates parlamentarios, la suma de acuerdos y consensos para la toma de decisiones, pero el Gobierno emanado de MORENA, conformado este partido en su mayoría, por los que en aquel entonces estaban en el PRI por cierto, ahora quieren regresarnos a ese México de los 60´s.

La reforma electoral de AMLO que MORENA adoctrina engañando a la ciudadanía, pretende tirar por la borda lo que ese partido que tanto dicen odiar, ese que se encargaron de desprestigiar esos mismos o los hijos, que hoy nos gobiernan, tiene por objetivo absolutamente lo contrario a aquellos y los siguientes avances en materia democrática pretendiendo: Instaurar ahora sí una dictadura perfecta, eliminar la representatividad de cualquier corriente de pensamiento distinta, volver al monopolio de curules que aprueben todo sin chistar, ser juez y parte en las elecciones debilitando al INE, mermar su autonomía, centralizar más, al eliminar los Organismos Públicos Locales.

En contraste el PRI y el PAN de hoy, han presentado iniciativas que buscan fortalecer nuestra democracia, dar mayor autonomía al INE, a los Institutos Estatales y Tribunales Electorales, sí disminuir el número de diputaciones plurinominales para ahorrar, pero jamás eliminarlos porque el costo es muchísimo mayor y se paga con vidas, por eso también se estipula estricta sanción y cero tolerancia a la intromisión del crimen organizado en elecciones o nexos con candidaturas postuladas, elecciones de segunda vuelta, la figura de la vicepresidencia, entre otras propuestas valiosas; pero igual que en otras ocasiones y esta no será la excepción, no han sido escuchadas por el partido mayoritario de ex priístas, ex panistas, que ahora están en MORENA.

Por este motivo y muchos más, la “Moratoria Constitucional” exigencia de la sociedad civil, que fue escuchada y pactada por los partidos que integran la #AlianzaVaxMéxico es una victoria relevante para nuestro país; ninguna iniciativa que modifique algún artículo de nuestra constitución será aprobada por las y los diputados de estos partidos. Y no porque no se quiera

debatir, sino por la completa negación a tomar en cuenta siquiera un ápice de propuesta presentada por la oposición; así lo demostraron en la discusión del presupuesto, toda una farsa resultaron los foros de parlamento abierto para la regresiva reforma eléctrica ignorando las opiniones de académicos y expertos.

Yo sueño con que juntos podemos salvar a México de la dictadura y te invito a que unamos esfuerzos y antepongamos esa gran coincidencia sobre cualquier diferencia menor, construyamos todos los días, desde cualquier trinchera, la firme convicción que: Por más distractores, ilegales recursos de difamación desde el poder o fuego amigo, no nos van a dividir. La falsa esperanza de cambio que la gente les compro en el 2018, el involucrar cínica y descaradamente al crimen organizado como operadores electorales en el 2021 y la manipulación de sus programas clientelares de este 2022, ya no les alcanza para doblar la alianza verdadera entre la ciudadanía, el PRI, el PAN y el PRD.