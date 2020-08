¿Quién para la alcaldía de Ahome?

Los priistas descartan a “Mingo” Vázquez, por lo que quedan para la alcaldía Álvaro Ruelas, Bernardino Antelo y Marco Osuna

Definido. Para bien o para mal, el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez definió que está con la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador en su ruta por la alcaldía de Ahome. Es el único y lo único que habló después del comisionado nacional del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara, que filmó el video de la reunión con la cúpula petista en Ahome. Dicen que Vázquez dio ese paso porque las circunstancias políticas lo obligaron, ya que en forma prematura se están acomodando las calabazas por una sencilla razón: todos empezaron el juego político para el 2021 con mucho tiempo de anticipación. Algunos comentan que el promotor deportivo hizo bien en definirse, aunque otros consideran que todavía podía estirar la liga como opción de otros partidos políticos. Lo cierto es que “Mingo” Vázquez ya dio señales de definición que algunos dicen que las puede cambiar a la hora de la verdad.



Quedan menos. El primer efecto de la revelación de “Mingo” Vázquez de que está con la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, fue que los priistas lo dan por descartado en la carrera por la candidatura del tricolor a la alcaldía de Ahome. Ahora son menos los que quedan para ese cargo, ya que la cúpula priista en Sinaloa prácticamente fue acorralada por los priistas ahomenses para dejar de acercarse y coquetearle al promotor deportivo. Así, ya solo quedaron en el tricolor Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Marco Antonio Osuna Morena, aunque este último con menos posibilidades. Algunos prevén que el escenario final va a repetirse como en las elecciones pasadas: Ruelas o Antelo. La observación que hacen algunos es que el candidato va a salir del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Eso parece estar quedando claro.



División. Lo que ocurrió ayer en el ejido Ohuira da una idea del grado de división que existe en el sector indígena. En la asamblea se gritaron a más no poder y casi llegaron a los golpes. De no ser por la intervención de los elementos de Protección Civil otra cosa pudiera haber pasado. Si unos habían reelecto a Felipe Montaño como gobernador tradicional de ese pueblo, ayer otro grupo lo desconoció y eligió a Teodoro Castañeda. Así como en esta comunidad indígena están las otras.



Sobre mojado. Al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le llueve sobre mojado. El regidor del PAS Fernando Arce y el del PRI Raúl Cota Murillo lo ponen pagado. Arce no podía haber explicado mejor el problema de la recolección de basura. Quizás de un principio lo entendió, pero no lo había expuesto con tanta claridad como hasta ayer. Arce responsabiliza al alcalde del problema al otorgarle el servicio a OP Ecología sin que tuviera la capacidad para otorgarlo. Incluso, para favorecer a esta empresa, Chapman confiscó ilegalmente el relleno sanitario a PASA, a quien un juez de distrito se lo devolvió. Además, Cota Murillo precisa que a Chapman no se le ordenó que contratara los servicios de OP sino que hasta que cumpliera con los requisitos, pero lo que más cuestiona es que haya reaparecido después de dos semanas para anunciar que el Grito de Independencia lo va a dar un trabajador de la salud del Hospital General, pero ni una palabra dijo del problema de la basura. Es increíble.



A la lucha. Los trigueros del Valle del Carrizo se van a movilizar de nuevo porque el gobierno federal, estatal y el dueño de Multigranos se volvieron puro cuento en lo del fideicomiso para pagarles la producción que le entregaron hace más de un año a esta empresa. El convenio del fideicomiso está con un notario, pero nadie lo firma. Se habla que además la cobertura del crédito no va a alcanzar para todos. Con razón resurgió el descontento.