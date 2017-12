Quién podrá suplir al regidor Noé Heredia

¡Qué ya le pare! Quien no se encuentra trabajando como regidor atendiendo cada una de las gestiones de la ciudadanía es Noé Heredia, quien aparece en cuanto evento público pueda, sin importar si es invitado o no. Y es que se le aprecia en cada evento estatal y municipal de seguridad y agrícolas. Por lo que urge un suplente que ocupe el cargo de regidor y se dedique a atender a la raza. Los interesados en la chamba pueden comunicarse al 758-0100.En el sector Fovissste, en la cabecera municipal de Angostura, urgen unos cuantos guardias, de preferencia que sepan karate, para que estas fechas decembrinas estén al pendiente de la raza, pues dicen que los ‘polis’ van poco por esos rumbos y temen ser víctimas de las ‘ratas de dos patas’. Si te animas a entrarle a la chamba, márcale al ‘dire’ de Seguridad Pública, Antonio Martínez Guerrero, al 697-734-0033.Si eres de las personas a las que les gusta dar donativos, no dudes en ponerte en contacto con el secretario de Salud, Alfredo Román Messina, a quien al parecer no le salen mucho las cuentas y no le alcanza para hacer el pago de prestaciones y pagos pendientes a los trabajadores de Zoonosis y Vectores de la Jurisdicción 3, por lo que se fueron a huelga. Las personas interesadas en ayudar, favor de llamar al 667-758-7000, con el chaca en Salud en Sinaloa, Alfredo Román Messina.La raza del jardín de niños Enrique Rébsamen, de la colonia Infonavit Bachomo, en la ciudad de Los Mochis, necesita con urgencia cascos, rodilleras y coderas pa’ todos los plebes porque hay morritos que ahí estudian que nomás no salen del suelo con el piso y las banquetas todas amoladas que tienen, y por los que tienen que atravesar todos los días, y es que el personal docente manifestó que el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife) les negó el apoyo alegando que todavía ‘aguantan vara’, que no había necesidad de reparación... ¿Será? Quien tenga el equipo que necesitan, échele el fonazo al chaca del instituto, Andrés Castro Rojo, al (667) 713-3363, (667) 713-3463 o (667) 712-7014. ¡Urge!El departamento de Vía Pública en Guasave busca personal que sea amable, pero que tenga carácter, para mantener en raya a los comerciantes que sacan su mercancía a las banquetas invadiendo el espacio para el peatón.Si te interesa la chamba, solo tienes que echarle la llamada al chaca del departamento, Roberto Navarro, al teléfono 871-8700.