Motivadas por el Mundial Rusia 2018 y el entretenimiento que les apasiona, el Mamá Fut cerró el telón con la coronación de Eléctrica Matza. Se dice fácil, pero no es así. ¡Este equipo es tricampeón! Desde el alumbramiento del futbol de esta categoría, Matza ha llevado la batuta. Tres coronas, y contando, parecen decir las damas. Ellas quieren seguir haciendo historia. Casi en pleno final de temporada estuve por ahí en la cancha Anexa 2, presenciando dos cotejos al mismo tiempo de la categoría. Quizás no exista una gran calidad.Ni tampoco las distingue una técnica depurable. Pero su entusiasmo no lo para nadie. Sin duda que la organización ha sido todo un éxito. Son las “Ladys del balón”. Aprovechan ese espacio en el tiempo para relajarse.Y juego bonito donde se combinan la amistad y el deporte. Eso es lo que ha llamado mucho la atención.“Yo nunca lo había jugado, ni me gustaba, lo inicié por una invitación y ahora siento que no puedo dejarlo”, dice Yesi Montoya, portera del cuadro Mujeres Empresarias.Colofón. Y a propósito de lambos, yrfos, utriñitis, -traducción- “Mientras hay voluntad de luchar, habrá esperanza de vencer”. ¡Ai´sí! El récord de triunfos sin derrotas es otro renglón de Matza. Se llevará en las estadísticas para las siguientes ediciones. La interrogante es: ¿Quién se atreve a detenerlas?