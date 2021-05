¿Quién será el ganador de la Alcaldía de Ahome?

El escenario. A siete días de la elección para alcalde de Ahome, muchos no varían su criterio que se formaron desde el inicio de la campaña: el ganador va a salir de entre Domingo Mingo Vázquez, candidato del Partido del Trabajo; Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS y Marco Antonio Osuna Moreno, candidato común del PRI-PAN-PRD. Incluso, algunos establecen que Miguel Ángel Camacho, candidato de Movimiento Ciudadano, podría dar la pelea, pero sin alcanzarle para salir triunfador en la jornada del 6 de junio. Los demás candidatos, entre ellos, Angelina Valenzuela Benites, de Fuerza por México, no lograron cambiar esa percepción pese a que cuando menos ella tenía para hacerlo. Por un motivo u otro, Valenzuela Benites no explotó el caso del alcalde Guillermo Billy Chapman, lo que a consideración de no pocos fue un error estratégico.

Un volado. Hay quienes señalan que Mingo Vázquez puede dar la sorpresa si es que la gente sale a votar. Entre más haya electores en las urnas más es su posibilidad, pero si se impone el abstencionismo disminuyen. Por eso, en la recta final de la campaña el promotor deportivo centró su atención en llamar al voto. E incluso, su partido en el Consejo Municipal Electoral planteó que se suspendiera la jornada deportiva el próximo domingo. Esto porque su nicho de apoyo es ese sector. Algunos mencionan que Mingo Vázquez no se equivocó al concentrar su campaña en él y no en la candidata a gobernadora Gloria González, quien al final renunció para apoyar al candidato priista Mario Zamora Gastélum. Los que lo criticaban por eso ahora le dan la razón. Pero no todo es miel sobre hojuelas porque en la recta final sus enemigos hicieron correr las versiones de que el alcalde con licencia Billy Chapman lo apoyaba e hicieron que algunos cuando menos dudaran votar por él. Eso lo obligó a hacer un deslinde total. Además, la estructura de soporte de ese proyecto no está tan sólida, aunque es evidente que en los últimos días le inyectaron recursos.

Factores. Contrario es lo que pasa con Vargas Landeros que dicen tiene lista toda la maquinaria propia y del Partido Sinaloense para el día bueno. En este proyecto la estructura y recursos son sólidos para que un por ciento de votantes se muevan por esta vía, en tanto otra lo haga en forma automática: por el efecto López Obrador y Morena. Algunos estiman que si hay votantes en las urnas, sus posibilidades disminuyen, pero si se presenta menos del 50 por ciento tiene “altas posibilidades” de ganar. Algunos le agregan que su fuerte es su experiencia político-electoral o como se le quiera llamar. En realidad, el ruido que causó su postulación quedó en el pasado. Logró cooptar a algunos y sumó a otros, incluidos cenecistas-priistas. De hecho, dicen que la clave para el triunfo está en el voto verde.

Con reflejos. Esto mismo pasa con Osuna Moreno, que está respaldado por una estructura fuerte, con recursos, y que el candidato de su partido en coalición con el PAN y PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, es de este municipio. Además, se las saben de todas, todas. Osuna Moreno empezó a subir desde el momento en que decidió explotar el caso Chapman, que hizo un pésimo gobierno. Algunos consideran que la cancelación a Chapman de la candidatura a diputado federal, así como a su alfil Ana Ayala Leyva, lo relanzó en la recta final. Y están a las vivas ante las intrigas: Zamora Gastélum grabó un video para darle el respaldo a él y los demás candidatos porque hay quienes quieren confundir y dividirlos con que la adhesión de Gloria González es a cambio de empinar a Osuna y apoyar a Mingo Vázquez. Van por la fórmula completa priista-panista-perredista. Así, con este escenario, los candidatos punteros y demás empezaron a cerrar sus campañas desde ese fin de semana.