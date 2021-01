Quién sustituirá a Blake en la Japama

Otro más. Para coronar su jugada purificadora, dicen unos, o perversa, aseguran otros, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, convocó para hoy a sesión del Consejo de Administración de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Los consejeros recibieron el llamado sin especificarse los temas a tratar, pero ni viene al caso que se lo hubieran hecho: Chapman sacará adelante al sustituto de Guillermo Blake Serrano como gerente general de la paramunicipal tras la renuncia obligada o voluntaria de este. Dicen que el grupo SAT, del que se jacta Chapman pero que junto con él han quedado a deber en la tarea gubernamental, está de plácemes porque uno o una de sus más fieles representantes quedará en ese cargo.



Levantadedos. Los consejeros de la Japama perdieron la oportunidad de reivindicarse ante los ahomenses. Hay apuestas de doble contra sencillo de que el alcalde Chapman les impondrá al nuevo gerente general porque solo sirven de adorno y de tapadera. En la pasada sesión del Consejo de Administración, los consejeros, entre ellos los líderes de las organizaciones empresariales, no tocaron ni con el pétalo de un comentario a Blake, que presidió la reunión en ausencia de Chapman. Dicen que era para que hubieran fijado una postura enérgica y puesto a discusión la permanencia de Blake en el cargo ante el escándalo del desfalco millonario. No fue así. Pero tras la salida de este, el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, aseguró que eso tenía que pasar. Sí, a toro pasado.



El candil. Algunos ubican la postura fundamentalista del presidente del Partido Acción Nacional, Ariel Aguilar Algándar, a quien le habla al oído: el exalcalde y exsenador Francisco Salvador López Brito. Dicen que este es su “padrino”, que lo tiene bien encandilado a no ceder a un posible acuerdo de candidatura común a la alcaldía y que esta sea para un priista, partido en donde hay una profunda inconformidad por la cesión que les dio el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, de la candidatura a la diputación federal y dos de las diputaciones locales. Se habla que Juan Carlos Estrada, líder estatal del PAN, tendrá que convencer a Aguilar de que decline a su aspiración por la alcaldía si es que quiere que la coalición tenga buen fin en Ahome. Si el PRI y PAN van solos por la alcaldía se les reduce el margen de triunfo más, mucho más, al blanquiazul.



Diezmados. Y es que dentro y fuera del blanquiazul se conoce las condiciones en que este partido llega a las elecciones en Ahome. Sin credibilidad, dividido, diezmado, algunos no le ven ninguna posibilidad ni tan siquiera de dar la pelea si va solo. Aparte de que Aguilar tiene algunos contras internos, otros mejor se fueron. El caso de Miguel Ángel Camacho, que ahora es precandidato de Movimiento Ciudadano, no es el único boquete. También Irma Cota Soto, exregidora y excandidata a la alcaldía, tiró la toalla. Cota Soto se subió al proyecto del senador Rubén Rocha Moya. Ni Camacho ni Cota Soto se fueron solos. Se llevaron a algunos. Y todavía Aguilar se pone sus moños.



Canonjías. Dicen que el que le atinó fue el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, quien se definió de manera pública por el senador Rubén Rocha Moya para la gubernatura por Morena. Ahora Polo Palafox es objeto de ataques y envidias de algunos líderes de otras organizaciones de litigantes que están en las mismas: se olvidaron de ser contrapeso del poder para querer medrar del erario. Incluso, algunos siguen empecinados con ser candidatos cuando en pasados procesos electorales han hecho el ridículo. Ahora les volvió la “ventolera” porque creen que sus seguidores en el face los van a respaldar en las urnas. Sí como no.