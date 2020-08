Quienes aspiren a convertirse en candidatos deberán de entender los tiempos

Los tiempos señores, los tiempos. Quienes aspiran a convertirse en candidatos, deberían entender los tiempos. Y sobre todo saber los tiempos del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y no solamente los que aspiran a ser candidatos por los grupos y partidos diferentes a Morena.

En momentos normales, a estas alturas ya tuviéramos por lo menos el perfil de quienes serían los candidatos. Es más, hasta posiblemente los nombres, ya más o menos definidos y con los consensos necesarios. Pero la pandemia vino a cambiar todo. Ya los tiempos del proceso electoral fueron ajustados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya modificó los arranques del proceso federal y los que celebrarán los estados de manera local. Es probable que las definiciones comienzan a darse hasta enero. Y eso deberían de entender todos los aspirantes. Particularmente los que sienten tener posibilidades para convertirse en candidatos a suceder a Ordaz Coppel.

Como pudieran ser Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, ambos senadores de Morena. Y los alcaldes Luis Guillermo Benítez y Jesús Estrada Ferreiro, también de Morena, por citar algunos. También el senador Mario Zamora, el secretario de Pesca, Sergio Torres; el líder del PRI en Sinaloa, Jesús Valdez, y las cartas entre ocultas y presentes, como son las de Juan Alfonso Mejía y Javier Lizárraga, secretarios de Pesca y Economía respectivamente, a quienes se les pudiera sumar alguna que otra “carta” no muy mencionada, pero presente y vigente, en el afán de aglutinar y sumar a la mayor parte de los grupos políticos de Sinaloa.

No hay por qué desesperarse. Y mucho menos pelear entre aspirantes. Tranquilos, que los tiempos en estos momentos son los de atender las prioridades como son la salud y la economía.

Por cierto. El gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la creación de un fideicomiso para tener listos los recursos y adquirir las vacunas contra el Covid-19. El gobernador busca adelantarse para que en caso de que salga pronto la vacuna, Sinaloa tenga acceso inmediato con la compra del material. Esto independientemente del anunció que el Gobierno Federal hizo con el supuesto de distribuir gratuitamente la vacuna. Buena decisión.

¡Qué sacrificado! Pues el presidente López Obrador dijo estar dispuesto a probar primero que nadie la vacuna que surja. Sea de Rusia, de China o de Estados Unidos. El quiere que lo vacunen primero, “para que vean”. No, pues qué sacrificado.

Desafortunado anuncio del “Químico”. Lo anunció con bombo y platillo. Organizó un fiestón de sabor, con banda, Papaquis y comparsas. Poco le importó que decenas de mazatlecos estén muriendo por el coronavirus. Nada lo detiene para hacerse notar y particularmente ir por el negocio.

Brota pus en caso Lozoya. Cierto o falso, el video que circula en redes sociales sobre los millones de pesos en efectivo que se repartieron en oficinas del Senado, es sencillamente un escándalo. Muestra la podredumbre de los políticos. De cómo se aprovecharon de los dineros del pueblo.

Se acredito el video a un hermano de Emilio Lozoya. Este dijo que él no fue y presentó una denuncia en la Fiscalía. Si no fue él, ¿entonces quién? El video nos hizo recordar aquel video del “Señor de las Ligas”. Sí el de Rubén Bejarano, en aquel entonces secretario particular de López Obrador cuando este se desempeñaba como jefe de Gobierno del Distrito Federal. La corrupción salpica a muchos políticos sin respetar colores y partidos. La misma película, pero con diferentes nombres.