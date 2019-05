Quienes aspiren a ser candidatos tendrán que saber leer los tiempos de Quirino

Los tiempos de Quirino. El gobernador sabe lo que está haciendo. Tiene definido el rumbo. Y se mueve por el camino que ya tiene bien trazado. Sabe de las circunstancias y de lo que está en juego. Por ello no hay en estos momentos quien conozca a detalle cuál es su verdadera estrategia. Y no lo saben porque varía constantemente de acuerdo con cada circunstancia que se está presentando y las variantes que con números medibles, fríos y precisos le marcan. Quirino Ordaz Coppel no tiene prisa. Quienes lo apuren o traten de hacerlo se llevarán un chasco. Se ríe. Disfruta y se divierte de las especulaciones que a su paso encuentra, ve, escucha o le hacen saber. Tendrán que saber que Quirino es un hombre pragmático. Y así continuará actuando hasta el final de su mandato. Las encuestas de preferencias electorales. De personas conocidas por los ciudadanos que votan y aceptan conocerlos. Los nombres y más nombres que surgen por doquier, no lo hacen detener su paso. El sigue con su actividad, en algunas ocasiones impresionante, recorriendo todo el estado. Saludando directamente a los ciudadanos. Cerca de ellos. Camina y platica con ellos. Los escucha. Y es ese ejercicio el que lo está enriqueciendo en opiniones. En saber qué espera la gente. Qué le molesta y qué es lo que necesitan para sentirse bien. Ahí está la clave. Más que mil encuestas. La de él, que realiza diariamente en las colonias, los centros comerciales, los ejidos, cabeceras municipales y sindicaturas, es el pulso que siente real y por el cual está convencido que se debe caminar. Mucho se podrá especular sobre lo que viene. Algunos creerán adivinar lo que está pensando y está por hacer el gobernador. Pero, ojo. Hasta quienes lo conocen, tienen el riesgo de equivocarse. Todo a su tiempo. Y los tiempos los comenzó a marcar Quirino.

¿Conoces a tus diputados? Morena tiene razones para estar como partido político que piensa en el futuro, preocupado. Y es que sus diputados locales sencillamente están perdidos. Nadie sabe nada de ellos. Y lo peor, ni siquiera, y lo dicen, los conocen. Cuatro son los diputados locales de Mazatlán por los distritos 20, 21, 22 y 23. Alma Rosa Garzón, Mario Rafael González, Flor Emilia Guerra y José Antonio Crespo. ¿Los conocen? Si su respuesta fue que sí. Lo felicitamos. Porque nosotros por razones de nuestro trabajo sabemos de ellos. Pero la mayoría de los ciudadanos, nada. Es más, Édgar González, que es diputado del PRD y por El Rosario es más conocido que todos ellos. Y así como sucede en Mazatlán pasa en el resto del estado. Y qué decir de los diputados federales. Están tan perdidos que un niño de 5 años en el Zócalo.

¿Romperá con diputados? Reportan que el pasado fin de semana, alrededor de 15 trabajadores de diferentes áreas del Ayuntamiento fueron despedidos por órdenes del alcalde. No se trata de adelgazar la nómina heredada. ¡No! La administración que encabeza Luis Guillermo Benítez despidió a trabajadores de confianza que venían de anteriores gobiernos. Pero contrataron más del doble. La nómina no solo quedó abultada, se desbordó. Y ahora se dieron cuenta de que había que adelgazarla. En este asunto, por lo menos dos familiares de diputados locales ya fueron despedidos. Uno es Graciela Galaz, que era subdirectora de un área municipal y es hija de la diputada Alma Rosa Garzón. Además de un familiar del diputado José Antonio Crespo. La hija de otro diputado, Mario González, todavía sigue ahí. ¿Se acabó la luna de miel con los diputados?