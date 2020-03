Quienes saben marcan la pauta. El gobernador no se enreda. Nos comenta que en la emergencia del COVID-19 son los especialistas quienes marcan el camino. “Ellos son los que saben. Los especialistas. Y a nosotros nos corresponde acatar esas disposiciones” dijo. Reconoció que día con día se analizan los escenarios. Se revisa la situación. Se evalúa. Y se toman decisiones. Para Quirino Ordaz Coppel es importante ni apresurarse. Tampoco involucrar asuntos políticos con lo que se vive hoy de emergencia de salud. Día a día habrá que ir evaluando y tomar decisiones. Sinaloa agregó está en la “Fase 1” de la contingencia de salud. Y esa etapa las recomendaciones de los que saben, en Sinaloa se han acatado. Hasta ayer por la noche los casos declarados con COVID-19 en el estado han sido importados. Gente que ha tenido contacto con el exterior de Sinaloa, incluso del país. Pero eso no quiere decir que se está a salvo de que se presenten casos de contagio local. Cuando eso suceda, habrán de tomarse las medidas necesarias. Hoy por hoy lo importante destacó Ordaz Coppel es privilegiar la higiene y acatar las indicaciones del sector salud; no saludar de beso y abrazo. Tampoco de mano. Y guardar una sana distancia. Destacó que le ha tocado observar que hay muchas personas que están cuidando su distancia y el saludo. Y eso es bueno. El Gobernador continuará dijo con su agenda de trabajo. No hay eventos masivos. Pero si seguirá recorriendo todos los sectores de la población. Porque no se debe de caer en pánico. Se debe al contrario mantener la calma. Estar tranquilos y ocupados en aplicar todas las medidas de higiene que recomienda el sector salud. Y de esa manera Sinaloa saldrá delante de la contingencia. Ordaz Coppel diariamente se reúne con el comité de salud y educación de Sinaloa donde se evalúa la situación. Destacó que al suspenderse las clases hoy de todos los niveles escolares de Sinaloa despresurizará el problema. Y nos permitirá indicó, hacer la evaluación.

Madruguete de Morena. Mientras todo el país está en medio de la pandemia del coronavirus, los diputados federales de Morena sesionaron y acordaron autorizarse la reelección hasta por cuatro ocasiones consecutivas. Pero no solo eso. También y para que no se sientan, aprobaron la reelección hasta por 12 años de los senadores. Se supone que el presidente y fundador además de líder moral de Morena Andrés Manuel López Obrador está en contra de la reelección. Pues ahora sus “compañeros” de partido deciden hacer todo lo contrario. No preocupa el hecho en sí de que los legisladores de Morena pretenden auto aprobarse su reelección. Lo que debe de indignar es que lo hagan en medio de una emergencia sanitaria que ha puesto de cabeza al mundo y con esa actitud lo único que muestran es el interés personal y de grupo por eternizarse en sus cargos. Esa es la calidad moral de los legisladores de Morena que mostraron el cobre.

Por cierto. Y hablando de agandalles, se reunieron en lo “oscurito” los propietarios de la empresa Nafta, el alcalde Luis Guillermo Benítez y su compañero David González Torrentera. No se necesita ser un adivino para saber el tema que los reunió. Seguramente han comenzado a planear el pago de los 300 millones de pesos que en un principio dijo el Químico, y que después se corrigió que eran 140, por un pleito judicial que tiene todos los ingredientes de sospecha y que dañará las finanzas del municipio. La síndica procuradora Elsa Bojórquez podría llevar el caso ante Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y con poco brotará la pus.