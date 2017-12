¿Quiénes serán los elegidos para contender?

Último acelerón. A unos días, u horas, de la publicación de las convocatorias para la elección de los candidatos al Senado de la República y diputados locales, los aspirantes «han pisado el acelerador» en la recta final, y en los próximos días recibirán la noticia de que ellos son los elegidos. El grupo aún es numeroso, y tras la encuesta publicada por EL DEBATE, hay quienes han decidido intensificar sus actividades y se mueven en la Ciudad de México para ser tomados en cuenta. Mientras que Héctor Melesio Cuen presentó su solicitud de registro como precandidato a senador en Movimiento Ciudadano, los priistas Gerardo Vargas, Gloria Himelda Félix, Sergio Torres, Rosa Elena Millán, Jesús Valdés e Irma Tirado siguen con sus reuniones y actividades públicas hasta que se haga el destape. De estos nombres pueden salir los dos candidatos del PRI al Senado, pero no se descarta que haya algún otro personaje que reciba la postulación.

De frente. Ese sí que no se descarta, y si antes no se dejaba ver, ahora anda en todo, en plena campaña, pues. Se trata del diputado local panista Zenén Xóchihua Enciso, quien después de haberse muestreado con Ricardo Anaya como precandidato de Por México al Frente, se reunió ayer en Los Mochis con la mayoría de sus excolaboradores, supuestamente en un plan «amistoso». Eso sí, al preguntarle sobre sus aspiraciones para contender en el 2018, el exalcalde de Ahome reconoció que está listo para participar en la trinchera en donde lo ponga no su partido, sino el Frente. Ahora sí que van de frente y no se quitan, y hasta porra le echan al PAS. Ver para creer.

Un fantasma en el municipio. La Comisión de Transparencia no realiza sus funciones en el municipio de Mazatlán, ya que al no tener facultades para sancionar, se convierte en una comisión fantasma que se creó solo por obligación de la Ley de Transparencia del Gobierno del Estado. Esta carece de un reglamento actualizado, lo que responde a las respuestas de ediles de oposición que han solicitado información relacionada con la administración de los recursos públicos. Se ha observado que en la página de transparencia del municipio no están los datos actualizados de adquisiciones, incluso se han reservado 44 expedientes con el argumento de que están en investigación. Dice el dicho popular de el que nada debe nada teme.

¡Cuánta cerrazón! Por muchos años se ha criticado y juzgado al Ejido Guasave de ser obstáculo en el desarrollo de Guasave, y con el tema de la obra proyectada para el Aceitunas se comprueba que hay mucha razón en dicha crítica. Ayer, la alcaldesa externó su preocupación, y sí que debe tenerla, pues se trata de una obra de mucho lucimiento para su gobierno, y le mandó a decir a los ejidatarios que ni le busquen, que dinero para una indemnización no tienen y que la gestión de los mismos llevaría tiempo, lo cual no tienen, por aquello del plazo que tienen para ejecutar la obra. Como en muchos otros temas, en este se pondrá a prueba la capacidad de negociación de la alcaldesa, y si no logra conciliar los guasavenses no perdonarían que los 27 millones de pesos proyectados para este fin se devolvieran.

Ganando terreno. Como no queriendo la cosa, el presidente municipal de Angostura, José Manuel Valenzuela López, se está metiendo como la humedad al municipio de Salvador Alvarado, pues aun cuando muchos miran la función de box como un evento en beneficencia para los niños, esto pudiera tratarse de una buena estrategia de promoción a la imagen del controversial edil, el cual se ha escuchado por los pasillos del Palacio Municipal que buscará la reelección o una diputación «local». ¿Acaso sentirá que en Angostura ya tiene a la ciudadanía en el bolsillo y por eso tiene que hacer más campaña lejos de este municipio?