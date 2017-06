Quiere alianza PRD-Morena

Adalberto Guerrero Pérez reprocha:¿Por qué no escribe de la bochornosa y estéril incondicionalidad del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social con el PRI, o de la bochornoisísima alianza entre el PAN y el PRD ny de la ínfima “calidad ética” de estos partidos?O de usted humillando a los del PRD para que menos busquen la alianza con Morena, o sea, abonando la división.Pero entiendo perfectamente el trabajo que les encomendó EPN del gobierno en turno y los señores del Poder: todo el Grupo Milenio contra López Obrador.Los únicos que no he leído u oído que le tiren a AMLO son Puig e Illades, quienes además nos explican mucho más claramente el decadente panorama político que vivimos en este ultrajado (por el PRI y el PAN) país.Como es evidente, Adalberto no lee a otros colaboradores, no ve los cartones, no sintoniza Milenio TV ni entiende lo que escribo, y además ignora que el periodismo es oficio de seres libres.Si de algo sirve, sepa que la política me parece un muladar, que no milito en algún partido y que escribo y digo lo que quiero.En Milenio, por fortuna, hacemos lo que nos gusta.