Quieren hacer parque el terreno del ingenio azucarero de Los Mochis

Acuse de recibo. Al margen de la “grilla” que se desgranó por la candidatura a la alcaldía de Ahome tras la reunión del domingo pasado, los priistas están claros que los aspirantes Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Marco Antonio Osuna Moreno acatarán la decisión que se tome. Revisando los mensajes que estos emitieron en la reunión, algunos sacan la conclusión que cada quien jugó su papel, actúan en su lógica, pero cierran filas en torno al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ruelas Echave y Osuna Moreno centraron su mensaje de que el candidato debe de ser priista, cada quien con matices que levantaron polvareda. Por su parte, Antelo Esper convocó a la unidad en un discurso prudente destacando el gobierno que hace Quirino Ordaz Coppel, lo que también hicieron Ruelas Echave y Osuna Moreno. En realidad, la reunión sirvió como pasarela de los candidateables priistas, incluido Domingo “Mingo” Vázquez, una carta ciudadana a quien le quieren cerrar el paso. Ya el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, recibió acuse de recibo.



La denuncia. Por cierto, el líder sindical Domingo “Mingo” Vázquez ligó críticas a la administración del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Si ya había exigido un “ya basta” a la corrupción en la Japama, ahora los exhibió por no atender los principales problemas en la ciudad. Desde el socavón que se encuentra en Niños Héroes y callejón Sinaloa, Vázquez denunció la apatía que la administración municipal ha mostrado para resolver ese tipo de problemas. Así, por medio de las redes sociales, el aspirante a la alcaldía está haciendo eco del sentimiento que impera entre los ciudadanos. Es clara la intención de capitalizarlo para el 2021. Lo que le falta es que algún partido lo postule o se vaya por la vía independiente.



Firmas. Otro que se trepa en los temas controvertidos es el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar. Ahora anda juntando firmas para que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman no venda el terreno del Ingenio Los Mochis. La demanda es que se haga parque. En realidad, le quieren amarrar las manos, pero en donde esto se puede hacer realmente es en Cabildo, que es el que puede aprobar o no la venta.



Revancha. Por si faltara poco en Morena, el coordinador municipal en Ahome, José Borunda, convocó a una reunión a sus seguidores con dos objetivos: el primero es armar el ambiente en el municipio para el alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, en su aspiración por la gubernatura. Y el segundo para fortalecer su aspiración por la alcaldía, que en la elección pasada se la quitaron para dársela a Guillermo “Billy” Chapman. Algunos avalan que Borunda regrese por la revancha, pero otros ven un exceso porque siendo líder del partido no debe de moverse en favor de alguno mucho menos del propio.



Más cargos. El que anda cosechando representaciones es el regidor Raúl Cota Murillo. Y fueron dos al hilo. Aparte de ser coordinador de los regidores priistas en el Cabildo tomó protesta como presidente de la Fundación Colosio y aún no terminaba la celebración cuando asumió la presidencia en Sinaloa de la Asociación Nacional de Regidores de México. Cota Murillo debe de estar atento consigo mismo para que tantos cargos no lo haga perder piso.