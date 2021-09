Quieren la consulta sobre la planta de fertilizantes

S.O.S. Los directivos de la planta de fertilizantes de GPO ya no hallan a qué santo encomendarse para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los voltee a ver y ordene de una vez por todas la consulta que ha dicho que hará para saber si se quiere o no la planta en Topolobampo. Ayer, después de que 15 gobernadores dieron su apoyo al proyecto en Los Mochis, también el presidente de la Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de las Empresas, Julio César Silvas, dijo que es un proyecto estratégico para Sinaloa y para México porque se trata de una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. Y aun más, que el país requiere de cada vez más inversión para consolidar el crecimiento de la economía, la generación de empleos y para garantizarle recursos al gobierno federal y estatal en materia de impuestos, para que se puedan seguir financiando los programas sociales que impulsa precisamente AMLO. Quieren aprovechar la visita del jefe del Ejecutivo a Sinaloa este viernes para solicitarle que se realice cuanto antes la consulta ordenada por él, para que, de una vez por todas, se conozca el destino de la inversión privada más importante que se desarrolla en el estado. Ahora sí que, señor presidente, ¡se va a hacer o no se va a hacer!



Limosnero y… El gobierno municipal entregó un terreno en comodato a la Federación de Abogados de Sinaloa que preside el notario José Luis López Palafox, donde se construirá la llamada Casa de la Cultura Jurídica. En el evento, Juan Francisco Fierro hizo la entrega e incluso felicitó a los integrantes de la Fedesin por esperar desde 2018 para poder recibir el terreno. Lo que salió a relucir ahí fue que hubo una contraparte que les peleó el terreno en litigio y finalmente ellos lo ganaron. ¿Quién sería? Lo más extraño es que Polo Palafox le echó hasta por los codos siempre a Billy Chapman y ahora pues se lo tuvieron que entregar. Al final, hasta la construcción de la barda pedía y ofrecía una asesoría al alcalde. ¿Por qué lo diría?



Lisonja. La que no pierde oportunidad para alabar a cuanto funcionario le ponen en frente, al grado de causar miradas y risas en los eventos oficiales, es la regidora Socorro Calderón Guillén, presidenta de la Comisión de Obras Públicas. Ahora, en la entrega del terreno a la Fedasin, ensalzó “la gran sensibilidad del presidente municipal Juan Fierro, a quien describió como una persona motivada por la causa de los abogados, quien además respaldó el proyecto y el cual será un beneficio para los ciudadanos de este municipio”. Varios ahí presentes dijeron que cuando menos disimule si el propio alcalde está diciendo que la solicitud estaba emproblemada desde hace tres años y Juan Fierro tiene unos días como alcalde.



Nuevos. Después de que se vio a Omar Mendoza, de Protección Civil en la zona norte, y Salvador Lamphar, director de PC en Ahome, en el recorrido que realizó el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas, por los drenes de la Villa de Ahome, ahora sale a relucir que quien se anotó para Protección Civil de Ahome es el comandante Luna que trabaja en Inspección y Normatividad y que tiene posibilidades que porque es de Morena. Ya algunos le echaron la caballería encima porque dicen que no tiene perfil y que el único mérito es ser de Morena. ¿Con eso tendrá?

Leer más: Sinaloenses avalan la construcción de planta de fertilizantes: Enkoll

Acreditaciones. El rector de la UAS, Jesús Madueña, anunció ayer que la Facultad de Ingeniería de Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa refrendó la acreditación de la carrera de Ingeniería Geodésica por cinco años que hacen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). La pregunta es por qué no hacen caso a la solicitud que hacen los estudiantes para que haya un sismológico en la región. ¡Ahora sí que ya demostraron sus méritos! Y los temblores no faltan.