¿Quieren más muertos? López-Gatell reconoce que estamos al máximo nivel de COVID

¿Quieren más muertos? El segundo día del retorno a la “nueva normalidad” no vaticina nada bueno. México alcanzó un nuevo “histórico” en el número de contagios en las últimas 24 horas. Casi sumaron los 4 mil casos. Y se llegó a los 10 mil 637 muertos, con 16 mil 940 casos sospechosos, a los que se le sumarán muchos de los 42 mil 151 personas consideradas como “sospechosas” de tener el COVID. Si estas cifras claras, directas, nos alarman, lo declarado ayer por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en reunión virtual con los 32 gobernadores, reconoció que “este momento nos encontramos en el máximo nivel de contagios”.

Remató que la “curva bajará lentamente”. ¡Pero no baja!. Al contrario. Ah, pero eso sí, reconoció a los gobernadores por estar participando con el Gobierno federal en el programa del semáforo que permitirá ir abriendo espacios a la “nueva normalidad”. Cada uno de los gobernadores tendrá que ir midiendo las consecuencias que arrojarán sus decisiones. Porque ahora el Gobierno federal ya les está endosando el problema del coronavirus y sus consecuencias económicas. Los costos y beneficios que acarreará el plegarse a las medidas del Gobierno federal pronto se verán.

Porque conociendo cómo se las gasta el presidente López Obrador, seguro está preparándose para culpar a los gobernadores si la pandemia se descontrola. Porque el riesgo de que los hospitales se saturen y ya no puedan recibir a más contagiados de COVID les tocará lidiarlo a cada gobernador. El Gobierno federal se lavará las manos. Un ejemplo reportado ayer. Una hombre fue llevado por sus familiares al Issste en Mazatlán. No lo recibieron. Les dijeron que estaban llenos. Se tuvieron que ir al Hospital General (del Estado), donde fue hospitalizado. ¿Cuántos casos más habrá así? Y en caso de que no se tengan más espacios para recibir contagiados por COVID, ¿a quién le tronará el problema? Si los gobernadores no quieren vivir el rechazo que ya se está manifestando contra López Obrador, tendrán que tomar sus propias decisiones.

Temerosos y desesperados. En Sinaloa se entremezclan los sentimientos con el regreso a la “nueva normalidad”. Por un lado, aunque fue una encuesta a nivel nacional realizada por Mitofsky, dos de cada tres mexicanos tienen miedo de contagiarse por coronavirus. Y en Sinaloa aplica. En el segundo día del “regreso a la nueva normalidad”, los temores fueron superiores a lo que se veía venir. La gente salió. Y muchos, pero muchos sin cuidarse, sin respetar las indicaciones de salud. El otro lado de la moneda está en la desesperación de cientos, miles de comerciantes, propietarios de pequeños y medianos negocios que ya no pueden más.

Que están a punto o ya de pleno perdieron su patrimonio. Y la desesperación de no poder generar sus ingresos, ya tuvo su manifestación en Culiacán, donde propietarios de pequeños negocios del centro buscaron reabrir sus locales. Ya no aguantan. Y el grito ¡queremos trabajar!, retumbó. Y tienen razón. Pero por el otro lado están los hechos, los números. Sinaloa reportó ayer 122 nuevos contagios, con 502 personas fallecidas. Culiacán repuntó en número de contagios con 34 en las últimas 24 horas mientras que Mazatlán registró 29. En los próximos quince días habrá de conocerse las consecuencias del relajamiento en las medidas de salud. Los que se contagiados en esta “nueva realidad” que nos impone el Gobierno. Da la impresión que a muchos los “llevan al matadero”. Esperamos equivocarnos. Pero el panorama no es nada halagüeño para muchos sinaloenses.