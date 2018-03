Quieren que les quiten la inhabilitación

A quienes les urge un buen abogado es a los precandidatos Diablo Higuera y Felton, pues el Instituto Electoral de Estado de Sinaloa (IEES) revocó sus candidaturas por estar inhabilitados desde el año pasado para ejercer cargos públicos durante cinco años, esto por el colapso en el tiburonario. Los valientes interesados en defenderlos, pueden comunicarse para más información al número del Partido Acción Nacional estatal: (667) 713 01 31.El jefe de Seguridad Pública en Ahome, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, busca a los mejores polis disponibles en Semana Santa para el cuidado de las escuelas, pues con los operativos que se aplican en esas fechas, estarán todos ocupados y no quieren dejar descuidados los planteles educativos. No importa que no sepan hacer bien la chamba, serán capacitados para defender bien toda la infraestructura y equipo de educación, mientras los morritos andan de vacaciones. Si alguien está dispuesto a trabajar, puede llamar directo a la Dirección General de Seguridad Pública, al (668) 815 27 36.Urgen mercadólogos que sean expertos en campañas de concientización, pa’ ver si así la raza del municipio de Guasave crea cultura en cuanto a la limpieza, pues los empleados del departamento de Ecología no se dan abasto limpiando los basureros clandestinos y los desechos que se acumulan en los solares baldíos, y la ciudadanía sigue sin entender. Si crees poder con el paquete, échale la llamada a la mera mera de Ecología, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono (687) 872 15 36.Se solicitan unos cuantos sacos de cemento y albañiles pa’ que vayan a tapar el bache que se ubica en la esquina de la avenida Independencia y la calle Nicolás Bravo, en el centro de Guamúchil, pues cada vez se está haciendo más grande, y la raza anda batallando cuando va a dar vuelta ahí, pa’ no caer al hoyo. Si sabes de algún albañil o dónde vendan cemento de calidad, échale una llamada al ‘chaca’ de Obras Públicas de Salvador Alvarado, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38.Si usted está seguro de sus capacidades profesionales y anda buscando chamba, ahora es cuando. Échele un ‘fonazo’ al presidente municipal de Mazatlán, Joel Boucieguez, a quien hoy le van a renunciar varios funcionarios, quienes se irán de campaña o asumirán otros cargos abandonados por sus aspirantes a las candidaturas del PRI. Al menos cinco funcionarios de primer nivel podrían irse pronto, así que, si le interesa, llámele al ‘fon’ (669) 915 80 00.