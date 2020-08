¿Quieren regresar a la escuela el próximo ciclo escolar?

Leí el resultado de una investigación que llevó a cabo el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) Link para consultar documento LLECE, Sistemas educativos de América Latina en respuesta a la Covid-19, de UNESCO para América Latina, en relación las dificultades que enfrentan los sistemas educativos para brindar un servicio que garantice aspectos centrales como la “continuidad, priorización del currículo, evaluaciones”, es decir, el tremendo desafío de valorar qué realmente aprendieron los alumnos en el último semestre del ciclo escolar 2019-20 y, vinculado con esto, priorizar qué es deseable que aprendan para dar continuidad en el próximo ciclo 2020-21.

Dada la recomendación de evitar que los alumnos repitan el ciclo escolar con independencia de qué aprendieron en el grado previo, y evitar la deserción escolar, me surge la pregunta: ¿Cómo se brindará el servicio a partir de agosto de este año? ¿Cómo enfrentarán, otra vez, escuelas y hogares los retos de la conectividad? Este aspecto es central dado que hay familias que no solo no cuentan con el servicio de internet, tampoco cuentan con el equipo tecnológico en casa para uno, dos o más hijos por familia, para atender, de forma simultánea, el servicio virtual que la escuela ofrece.

En una situación de normalidad estoy de acuerdo en que el enfoque es y debe ser desde la evaluación del aprendizaje en términos cuantitativos, ¿cuánto aprendieron?, y por supuesto en términos cualitativos, ¿lo aprendieron como es deseable?, ¿comprenden cómo los beneficia en su contexto, su vida? Pienso que la brújula apunta hacia la pregunta: ¿Cómo hacemos para que los alumnos (niños, adolescentes, jóvenes) QUIERAN, se interesen por aprender desde la virtualidad cuando algunos tienen en casa la propia muerte o violencia intrafamiliar? ¿Cómo motivas cuando se está en duelo? Se trata de que el sistema educativo, escuelas, padres de familia, todos quienes podríamos aportar lo que nos corresponde desde nuestro contexto, conversemos con ellos, volvamos tema de diálogo con nuestros hijos, alumnos, que esta contingencia es un ESO, no es un qué pasa, es ESO NOS ESTÁ PASANDO, una contingencia con efectos que aún no hemos dimensionado, pero sí resentido en nuestra economía, empleo, subsistencia y salud física, mental, emocional, comportamiento; enfrentando duelos ante diversas pérdidas.

Esas preguntas son desde nuestra naturaleza humana, necesitamos plantearnos qué queremos, necesitamos y urge aprender, cómo sobrellevar esta contingencia. ¿Cuáles contenidos sería deseable incluir como “vitales” en las próximas clases, como protocolos de salud, informes de investigación científica sobre el virus y las formas efectivas de cuidarnos en todo espacio -empezando en casa, donde los adultos tendrían que poner el ejemplo-; testimonios de personas que sobrellevaron la experiencia, la oportunidad de VIVIR EL RESPETO, etc.? Pienso que es un punto de partida para priorizar el currículum y elegir contenidos y formas de enseñar lo que nos está pasando.

Los pilares de la educación son cuatro: saber conocer, hacer, ser y convivir (UNESCO, 1998). En un mundo global, el sistema educativo podría ser el principal promotor de “aprender a aprender” en colectivo, desde la experiencia profesional y de vida de otros, con base en el diálogo, generando interacciones con los alumnos, no solo ver y leer un contenido. Sin lugar a dudas, aprender en los campos y áreas fundamentales: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, mundo natural y social, educación socioemocional, pueden entretejerse a partir de preguntas sobre COVID-19 en la escuela en los hogares. Es posible que los alumnos digan QUIERO APRENDER.

No hay fórmulas mágicas, contamos con la ciencia y las virtudes (fortaleza, prudencia, justicia y templanza). Nuestra esencia humana es social y podemos ayudar ayudándonos. La educación empieza en casa y puede enriquecerse con la escuela en casa. Confío.