Quieres cosechar oro del campo sinaloense, esta nota es para ti.

Por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro y yo te digo no todo el oro es dorado. Yo conozco bastante bien el oro que NO es dorado, es posible que también lo conozcas y ni le prestes atención, lo estas dejando pasar con tal desinterés, que no tienes ni idea la riqueza que representa, pero déjame contarte un poquito más.

El oro del que te hablo efectivamente no es dorado, es VERDE, un verde brillante que sin duda deslumbra y además es uno de los más apreciados en el mundo, es tan codiciado que no existe tanto en el mundo para cubrir la demanda y lo más interesante y sorprendente es que este oro verde del que te platico está al alcance de tus manos, así que si quieres saber más, continúa leyendo, porque te vas a ir para atrás.

¡Nuestro precioso oro verde mexicano ya genera más ingresos que los hidrocarburos, impresionante!… y por si fuera poco, tenemos mercados inmensos enloquecidos por recibir nuestro maravilloso aguacate mexicano, como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, China, que si bien Michoacán es el principal productor, te tengo una súper noticia, en Sinaloa está validado y comprobado que podemos producir al mismísimo aguacate Hass, fruto que vale oro y no solo eso, contamos con una gran diversidad de aguacates que representan una gran oportunidad de negocio, tan solo con decirte que uno de cada tres aguacates en el mundo, es mexicano, ya te imaginarás la importancia del cultivo en nuestro país.

México produce 2.18 millones de toneladas de aguacate y se exportan 1.2 millones de toneladas, lo que significa un valor en cuanto a dichas exportaciones de 2 mil 625 millones de dólares, como dato adicional te cuento que el 10 por ciento del total de las exportaciones se consumen en el Super Bowl, a nuestros amigos americanos sí que les encanta el aguacate y es que ¿a quién no?

Esta suculenta mantequilla vegetal ha alcanzado un gran valor en el mercado mundial, incluso durante la pandemia del covid-19, que detuvo al mundo, no hubo forma de que pudiera detener las exportaciones del aguacate.

La popularidad de esta fruta va en aumento, tiene un potencial impresionante para detonar el crecimiento económico en Sinaloa y no está demás decir que los sinaloenses somos trabajadores, aventados y tenemos una historia agrícola que nos respalda, del algodón, al maíz, a las hortalizas y ahora hasta las berries, estoy segura de que este es el momento de transición de granos a frutales.

Leer más: Explosión en barrio católico

¿Tú de qué lado estás?, ¿Del lado aventado que quiere aprovechar esta gran oportunidad de cosechar oro verde, o eres de los que se sienta a esperar a ver cómo les va a los aventados?