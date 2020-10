¿Cuántas veces nos decimos ‘estoy muy gordo/a’ o ‘ay, me veo horrible’?

Esta semana en mi “Chisme” estuve hablando con Regina Salido de @madrelunaproducts. Sin ponerme como vendedora de puerta a puerta, en resumidas cuentas son productos naturales que se basan en el ayurveda, un sistema de medicina alternativa y demás que proviene de la India. Tampoco me meteré mucho en el tema porque no me puedo llamar experta, pero de las cosas que aprendí durante el live, fue que todos tenemos un poco de todo.

Según el ayurveda, nosotros estamos formados de todos los elementos: tierra, aire, agua y fuego. Todos con un porcentaje diferente y todos con un elemento predominante. Con esto, lo que se busca en las prácticas y medicinas es tener un balance, lo cual me pareció algo con mucha lógica ya que desde chiquitos nos llevan diciendo que todo el exceso es malo.

Comemos bien todo el día para darnos el gustito del postre, o igual hacemos ejercicio que compense los tragos de la noche... a eso nosotros le llamamos balance. Pero por encima de ese balance, está el balance emocional.

Ya dije en alguna otra columna que no tiene sentido tener una buena foto cuando se tiene una mala actitud, pero ahora hay que pensar en cómo nos hablamos a nosotros mismos y lo que viene desde adentro hacia afuera.

En la plática, Regina me contó que la piel es un reflejo de lo que somos, y no me dejarán mentir, se nota fácilmente cuando uno está desvelado; la ojera en el piso y la cara hasta pálida de no descansar. Al igual que cuando una está feliz, casi casi la piel le brilla y las mejillas están el doble de rosadas.

Entonces, reitero que no importa la crema de cara o el facial que te hagas, si no te tratas bien.

Tomar agua, hacer ejercicio y dormir bien, pero además hablarnos a nosotros mismos con amor. ¿Cuántas veces nos decimos ‘estoy muy gordo/a’ o ‘ ay, me veo horrible’?

Se dice que el cuerpo no entiende de humor, entonces aunque digamos estas cosas de broma, nuestro cuerpo lo asimila como algo real. Así que termino con la reflexión de ver cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Nos consentimos y nos decimos que nos queremos? ¿o estamos constantemente tirándonos hate? ¿Estamos manteniendo el balance? Los invito a apapacharse, decirse cosas lindas y sobre todo, mujeres, TÓQUENSE. Your boobies will be thankful.

Ana en Rose.