Químico alista recortes y un aprieto más al cinturón

Mal momento. Como una medida para adelgazar la nómina del Ayuntamiento, el Gobierno municipal, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, anunció un plan de recortes. Durante una entrevista con los medios, el munícipe de Mazatlán dijo que se recortarán los funcionarios de primer y segundo nivel que, de acuerdo con los criterios administrativos, no han cumplido con las metas y expectativas de trabajo. Se irán primero, dijo, los que se la pasan muy a gusto. La medida, sin embargo, se da en un muy mal momento. Las familias mazatlecas sobrellevan, a muy duras penas, la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, a la que se le han sumado los gastos extras que implica la educación a distancias. Muchas familias han tenido que asumir pesadas deudas para comprar computadoras, tabletas electrónicas, contratar servicio de internet y pagar copias, que a diario exige la nueva modalidad. No dudamos de que en esa circunstancia se encuentren muchos de los trabajadores del Ayuntamiento, y un despido en estos momentos significa una crueldad. La misma medida anunciada ya se ha implementado en el Acuario Mazatlán. Ahí se ha despedido a 10 trabajadores y, en las próximas semanas, los recortes se harán extensivos a otras dependencias.

Comentario incómodo. El comentario sensible y oportuno no ha sido una de las bondades del presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres. Como ejemplo está lo dicho ayer sobre la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. En momentos en los que las muertes por este mal se acercan a los 470, y 141 pacientes padecen en las unidades especiales de atención, el munícipe minimiza la situación al referir que Mazatlán nunca ha rebasado el tope de contagios, que son 35 diarios. Con esos criterios, los ciudadanos en ese municipio no pueden esperar que el Ayuntamiento refuerce las políticas sanitarias para frenar las pérdidas humanas o aplanar la curva de contagios, que mantienen a Mazatlán en semáforo rojo.

Ultimátum. Las familias desplazadas por la violencia que se mantienen refugiadas en colonias e invasiones de Mazatlán dan como plazo el día de hoy para que la Comisión Estatal de Vivienda, que encabeza el mazatleco Salvador Reynosa, dé respuesta a su demanda de predios para construir sus hogares. Los inconformes quieren saber dónde están los predios y cuándo se empezarán a construir los pies de casa prometidos por el Gobierno estatal. Advierten que, de no haber una respuesta positiva, radicalizarán sus protestas. Y es que las cerca de 300 familias desplazadas por la violencia se encuentran desesperadas, ya que por casi tres años les han dado largas para cumplir el compromiso.

Rosario de luto. El sector médico de Rosario se encuentra de luto. El doctor Álvaro Benítez murió víctima de una enfermedad terminal. Los médicos del Centro de Salud y enfermeros le rindieron ayer un sentido homenaje por sus contribuciones para mejorar las condiciones de salud de los rosarenses. Benítez ejerció los últimos años la medicina en Agua Verde, donde atendía a los pacientes a cualquier hora, y fue director del Centro de Salud de Rosario por muchos años. Fue también compañero de trabajo y, de alguna manera, maestro del presidente municipal, Manuel Antonio Pineda.