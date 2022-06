‘Químico’ busca concesionar el basurón

El presidente municipal de Mazatlán tiene un compromiso importante en Miami. Florida. Mañana se reunirá con representantes de la empresa interesada en concesionar el basurón municipal para la generación de energía eléctrica. Pero el munícipe no va solamente a escuchar una propuesta. De hecho, los acuerdos están muy avanzados. Ya hay hasta propuestas concretas planteadas ante el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento (STASAM) para que su inconformidad no sea un obstáculo para un acuerdo, como ya lo fue en el pasado. Y es que la concesión del basurón municipal ha representado una prioridad para la administración morenista que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres. Ya lo dijo alguna vez de manera pública: no terminará su gobierno sin concretar ese proyecto. Ahora, el conato de incendio, que duró cerca de una semana en ser sofocado, se convirtió en el pretexto idóneo para argumentar la urgencia de ese trato. El basurón municipal es una bomba de tiempo, argumentó. Sin embargo, hay temas que deberán de discutirse en el cabildo, como es el contrato por 30 años que comprometería a las próximas 10 administraciones, y el supuesto pago de 160 millones de pesos, que no está muy bien claro. El tema, pues, dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.

El presunto levantón de un hombre en el paseo costero de Mazatlán causó polémica en las redes sociales. Mientras que unos decían que se trataba de un operativo de personal de un centro de internamiento contra las adicciones, otros aseguraban que se trataba de un hecho delincuencial. La Secretaría de Seguridad Pública se pronunció al respecto y mediante un boletín informó a la opinión pública que no tenía reporte alguno sobre ese suceso. El alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, tampoco se acongojó y dijo que mientras no haya denuncia, para él, no pasa nada. Haya sido como haya sido, el hecho de que se lleven a la fuerza a un hombre durante el día y frente a la mirada de personas que caminaban por el malecón de Mazatlán es para preocuparse, más en estos momentos en que mazatlecos y turistas han sido privados de la libertad y las autoridades municipales y ministeriales guardan silencio.

Fue necesario que un jubilado de la Junta de Agua Potable de Escuinapa interrumpiera un evento donde estaba la hija del gobernador del estado para que la alcaldesa Blanca Estela García lo volteara a ver y comenzar a ayudarlo. Y es que el adulto mayor reclamó lo que por derecho le corresponde, la retribución por los años que laboró para la Jumapae. Ayer, la presidenta municipal dijo que no sabe a cuánto asciende la deuda que tienen con los jubilados y pensionados, bajo el argumento de que no existen nóminas y ni ellos mismos saben cuánto se les adeuda, porque no se timbraban nóminas en Jumapae. El problema es mayúsculo y la alcaldesa tendrá que enfrentarlo para darle solución, o al menos que busque 'nadar de muertito' y heredar el problema a la próxima administración.