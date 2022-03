“Químico” califica de plaga y pícaros a algunos empresarios, pero no da nombres

audima

¿A quién se refiere el alcalde? Luis Guillermo Benítez arremetió contra “algunos empresarios”. No les puso nombre. Y tampoco apellido. Pero lo que sí les puso son calificativos: “Son pícaros. Son una plaga”. El alcalde se refirió a los empresarios que no respetan los aforos permitidos en sus negocios y operan con sobrecupo. “Son los mismos de siempre”, señaló, pero sin precisar quiénes eran. Se refería a empresarios propietarios de bares. Son los mismos problemáticos. Pero eso sí, acotó sin también mencionar nombres, que hay algunos empresarios muy buenos. Habría que preguntarle al alcalde quiénes son esos empresarios a quienes califica como una “plaga”. Porque esa “plaga” seguramente no solo se tiene en el renglón de bares. También los hay en otras de las actividades en Mazatlán que sencillamente no respetan los reglamentos, las leyes. Hacen lo que se les antoja. Y no hay autoridad competente que los obligue a respetar la ley. Tan solo y por mencionar un caso, ahí está el renglón de construcción. Hay reglamentos. Hay una ley. Pero la violación a todo está a ojos visto. En seguridad pública se atenta contra turistas a quienes tránsito y policías los atemorizan con el afán de sacarles dinero. Hay reportes de que Mazatlán entre las 03:00 y las 06:00 de la mañana se convierte en una jungla donde la autoridad no aparece.

México de las masacres. Este pasado fin de semana México volvió a sacudirse con una nueva masacre. Fueron asesinadas 20 personas cuando se encontraban en un palenque en la comunidad de las Tinajas, en Michoacán. Un grupo armado apareció repentinamente y abrió fuego contra los asistentes. Las autoridades de inmediato echaron mano del argumento de que se trató “de un ataque de un grupo criminal contra otro grupo criminal”. ¿Y qué? No por eso se debe de justiciar el baño de sangre que se tiene en todo el país. La intensa violencia que vive el país no ha merecido un cambio en la estrategia del Gobierno Federal para su combate. Menos un reconocimiento del fracaso que este gobierno está teniendo en materia de combate a la violencia. Seguir culpando a las anteriores administraciones federales, luego de más de tres años en el poder, no solo resulta desatinado, por decir lo menos, dibuja a un Gobierno incapaz de poder brindarle a los mexicanos uno de sus mas grandes derechos: la seguridad en sus personas y sus bienes.

No se ría…Por favor no se ría. ¿Se acuerdan de aquel avión que no tenía ni Obama? ¿De aquel avión que rifaron? ¿De aquel avión que prometieron vender en cuanto llegaran al Gobierno? Pues ni se vendió. Tampoco se rifó. ¿Y qué creen? Pues el presidente López Obrador le acaba de encontrar un uso. Será rentado para fiestas de 15 años, bodas y otros eventos. Que se lo pasaron para su operación, ¿a quién creen? ¡Pues a quienes han convertido en mil usos…al Ejército! No se ría, por favor. Porque se molestarán aquellos miles de ilusos que se la creyeron de que el avión presidencial sería rifado y hasta compraron boletos.

Salpicado de ilegalidades. La revocación de mandato camina en medio de las violaciones evidentes a la ley y ordenamientos. Y quienes están violando son los mismos que exigieron, presionaron y lograron que ese ejercicio se realice. Desde el mismo presidente hasta sus legisladores violan a diario las disposiciones legales. Funcionarios de todos los niveles promueven el voto cuando saben que es ilegal. Y a sabiendas de eso, no paran de hacerlo.