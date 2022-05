‘Químico’ caya tras compra de luminarias

audima

Arropado por la arrogancia, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no quiso hablar sobre el tema de la compra de luminarias por 400.8 millones de pesos, tras ser cuestionado por reporteros. "No hago caso a mitotes", expresó camino a los sanitarios de la escuela José Aguilar Barraza, que visitó la mañana de ayer por presión de padres de familia, quienes bloquearon la avenida Gabriel Leyva en demanda de atención de las autoridades. "No les voy a responder", agregó ante la insistencia de reporteros. Llama la atención la negativa del presidente municipal por aclarar la compra por adjudicación directa de lámparas, pues en su pasado informe del Plan Municipal de Desarrollo, destacó que realizaría una administración honesta, austera, eficiente, y sobre todo, transparente en el uso de los recursos económicos.

Presión social. “Sobre aviso no hay engaño”, dice un dicho popular. Y los padres de familia que tienen a sus hijos en la primaria José Aguilar Barraza cumplieron con la advertencia de bloquear la avenida Gabriel Leyva en demanda a las autoridades educativas y municipales para que rehabiliten la escuela, que es una zona de peligro por su antigüedad. A las 08:00 horas formaron una valla humana en el carril que conduce al centro de la ciudad, para luego hacerlo en la vía contraria. La circulación quedó atorada en hora en que cientos de personas se desplazaban a sus trabajos o a la escuela. La acción causó malestar en los ciudadanos, pero los padres de familia se mantuvieron firmes en su postura y exigían hablar con la autoridad para concretar un acuerdo. Después de una hora, al lugar arribó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien dialogó con los inconformes y les prometió tomar cartas en el asunto. Solo así los manifestantes desistieron de su acción y la circulación se normalizó en la avenida Gabriel Leyva. En este caso, la presión social influyó para que los padres fueran escuchados, luego de intentarlo ‘por las buenas’ y toparse con la indiferencia de las autoridades.

Alerta en Escuinapa. Integrantes de la asociación de padres de familia y autoridades escolares de la secundaria SNTE lanzaron el llamado de auxilio. Señalan que en el exterior del plantel se están presentando casos que merecen la atención urgente de la autoridad municipal antes de que ocurra alguna tragedia. Los padres de familia exponen que durante la mañana, cuando los adolescentes acuden a clases, son acosados por hombres adultos que se ocultan bajo la oscuridad de las primeras horas de la mañana. Otro caso de alarma es el aumento en el flujo vehicular, lo cual ya ha propiciado accidentes, pues no hay autoridad que los regule. Los quejosos hacen un llamado a la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez para que ponga atención a esta problemática y destine mayor seguridad en el exterior del plantel, ya que la integridad física de los menores estudiantes está en riesgo.