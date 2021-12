“Químico” desafía a Gobernador y Cuen por su megafiesta de fin de año

audima

“El Químico” desafía a Cuen y al gobernador. El secretario de Salud en Sinaloa, Melesio Cuen, fue claro y contundente. Se pronunció por suspender eventos masivos ante el incremento en los contagios de Covid-19. Son indicaciones del gobernador Rubén Rocha Moya. Pero al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, eso no le importa. Ayer les respondió que continuará la organización de la megafiesta a realizarse mañana para despedir el año 2021 y recibir el 2022. Cuen llamó a mantener prudencia y responsabilidad. Se debe de proteger la salud de los ciudadanos. Refirió que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó suspender los festejos programados para este fin de año en el Zócalo capitalino, “por el repunte en contagios”. En otros países, sus gobiernos también suspendieron las fiestas masivas de fin de año, precisamente por los riesgos que eso implica para la salud. Pero en Mazatlán, ni el gobernador Rocha Moya y tampoco el secretario de Salud, Melesio Cuen, que se supone debe marcar la pauta en materia de prevención de salud en el estado, parece que no pueden con “El Químico”. No es nueva la actitud intransigente, irresponsable y de violencia verbal que acostumbra el alcalde de Mazatlán. Ni siquiera le importa salvaguardar la salud de los mazatlecos en estos momentos que las alarmas suenan. Cuen llamó a los sinaloenses a festejar en casa. A festejar en familia, y si es la más cercana con la que conviven diariamente, mejor. Así los riesgos de contagios se frenarán. Y esa si, es una postura inteligente y responsable.

En medio de lo malo, dos buenas noticias. El conocido chef de Mazatlán Manny Inzunza, desaparecido desde el 19 de diciembre, apareció, al parecer sano y salvo. El basquetbolista guasavense Alexis Contreras apareció junto al chofer de taxi que lo conducía de Michoacán al aeropuerto de Guadalajara el pasado 25 de diciembre. Dos buenas noticias en medio de la incertidumbre con la que se cierra este 2021 a consecuencia del repunte en los contagios por Covid-19 y la presencia de Ómicron. La esposa de Inzunza fue quien al mediodía de ayer en redes sociales compartió que su esposo ya se encontraba en casa. Y sano. No se sabe más detalles de su desaparición, si fue o no víctima de secuestro y cómo y dónde apareció. En el caso del basquetbolista Alexis Contreras, los medios de comunicación de Michoacán anunciaron que él y el taxista fueron encontrados amarrados a un árbol por un camino vecinal. En las fotografías donde aparece el basquetbolista se observa aparentemente en buen estado, aunque dicen que con algunos golpes.

El salvavidas. Tarde, pero llegó. El Gobierno Federal envió finalmente los mil 500 millones de pesos que por su tardanza provocó que el gobernador Rubén Rocha Moya echara mano a cuatro créditos para hacer frente con los compromisos de gastos por cierre de este año. El secretario de Finanzas, Enrique Díaz, fue quien anunció que los dineros habían llegado y que ya se estaba liquidando el crédito de los mil 500 millones de pesos. Que bueno que finalmente el Gobierno Federal respondió. Pero en estos días que se vivieron se pudo observar a un gobernador nervioso, inseguro para dar respuesta a los compromisos de fin de año. Y un secretario de Finanzas evasivo y que a la fecha debe una explicación de fondo de cómo encontró el cajón de las finanzas estatales. Este episodio manda sin dudas varios mensajes. Uno es la falta de interlocución directa del gobernador. Y la otra que tenemos un gobernador que cede a presiones y le falta comunicar bien con los sinaloenses.