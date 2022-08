Químico paga casi $300 mil por un halago

El polémico alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sigue dando de qué hablar. Aún no le pasa el disgusto a la ciudadanía al saber que el tope que está afuera de Catedral costó al erario casi 300 mil pesos, y ahora sale a la luz pública que “El Químico” pagó una suma casi similar a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, para que le entregara un reconocimiento a este destino turístico, y considerarla como una ciudad de paz e incluyente, donde se respetan los derechos humanos. Nacionalmente, Mazatlán es la ciudad con el mayor número de desapariciones forzadas y hallazgos de fosas clandestinas, según ha documentado e informado la diputada federal Paloma Sánchez. Pues el halago que recibió el presidente municipal tuvo un precio, y se pagó con el dinero de los todos los contribuyentes mazatlecos, como si no hubiera otras cosas más importantes que solucionar en Mazatlán.

Y hablando de derroche de recursos, en la cuenta pública del mes de julio se informa que el “Químico” Benítez destinó 250 mil pesos para concretar el hermanamiento con la ciudad de Parral, Chihuahua, a donde asistió el mes pasado junto con su comitiva y gente del Instituto de Cultura, cuyos viáticos en una sola noche ascendieron a 25 mil pesos, según los gastos a comprobar por su secretario particular, Loar López.

Y mientras la autoridad municipal se empeña en mostrar la cara bonita de esta ciudad a los visitantes, del otro lado del malecón abunda la basura en las calles y los drenajes ensucian las calles. Solo basta recorrer las principales avenidas para descubrir que algo está fallando en el palacio municipal, y pese a que el alcalde ha dicho que metería en cintura a sus funcionarios que no se pongan las pilas, es hora que no actúa. El director del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado, se hizo el escurridizo ayer para evitar que lo entrevistaran. A las 10:00 horas llegó al Palacio Municipal y se le abordó, pero indicó que iba a presidencia. “Al salir los atiendo”, dijo, pero en lugar de ser cortés con los periodistas, se dirigió a Oficialía Mayor. Luego de varios minutos bajó al patio central del Ayuntamiento para asistir al evento de entrega de escrituras a familias. Al finalizar, reporteros se le acercaron, pero habló a la defensiva. “¿De qué me van a preguntar? Si es de lo mismo, no”, expresó. Sabía que las preguntas eran sobre la crisis que tiene sumergida a la paramunicipal, pero mejor guardó silencio.

Quienes están que no las calienta ni el sol son trabajadoras del municipio de Escuinapa, quienes hicieron la petición a la oficina de Oficialía Mayor para gozar su periodo vacacional, petición que se dice les fue negado, con el argumento que el área de Aseo y Limpia de palacio municipal no podía quedar descubierto. Aunado a ello, hay recurrentes quejas de que se les obliga a permanecer en el cuarto donde se resguarda el material de limpieza, que no está en condiciones por el intenso calor que se ha presentado en las últimas semanas. Mientras tanto, la oficial mayor en días pasados tomó un periodo vacacional y de manera frecuente se nota su ausencia en palacio municipal, ya que es trabajadora de la preparatoria UAS Escuinapa.