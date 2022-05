“Químico” ‘pasa la charola’ para el festejo

audima

Al pueblo pan y circo. La colonia Tercera Ampliación de Urías está en boca de todos los mazatlecos porque mañana, lunes 9 de mayo, la autoridad municipal realizará un evento que seguramente moverá a las masas. Y es que hay motivos suficientes para asistir en el adelantado festejo de Día de la Madres, ya que la cereza en el pastel será la rifa de un auto último modelo para la mamá que lleve la suerte de su lado y resulte agraciada con el boleto ganador. A través de sus redes sociales, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, lanzó la invitación a todas las mamás, pues además del carro, habrá cinco motocicletas en la lista de regalos y varios aparatos eléctricos y electrodomésticos. Visiblemente emocionado, “El Químico” aseguró que les pidió a todos sus funcionarios que "se pusieran bien" para esta celebración, dando a entender que “pasó la charola”. Cual debe de ser, también debería de pedir cooperacha para reparar los desperfectos que hay en la ciudad, sobre todo el sistema de drenaje, que tiene fugas por doquier y pone en riesgo la salud de sus gobernados, esos que viven del otro lado, donde no hay playa ni grandes hoteles.

Rebasados. El comandante de Tránsito en Mazatlán, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, se ha visto rebasado por la imprudencia con que manejan los cientos de motociclistas que hay en Mazatlán. Solo basta detenerse unos minutos en una de las principales avenidas de la ciudad para darse cuenta cómo los conductores de vehículos de dos ruedas arriesgan su propia vida manejando a velocidad excesiva, con más de dos pasajeros y sin las medidas de seguridad que exige la autoridad para conducir. Quizás dirán que es su vida, pero hay reglamentos y leyes de Vialidad que deben de respetarse y la autoridad encargada de aplicarlos, cuando así se justifique, brilla por su ausencia. Mientras tanto, en las calles se seguirán registrando accidentes bajo la mirada indiferente del árbitro que debe de poner orden, pero que mejor hace como que no ve.

A contracorriente. Después de dos años de no realizarse las Fiestas del Mar de Las Cabras en Escuinapa por la pandemia de Covid-19, los playeros permanecen en la incertidumbre, quienes cuestionan que a escasos 13 días de que se celebren las Fiestas del Mar de Las Cabras 2022, no se ha dado a conocer el elenco artístico que ofrecerán en esta edición. La incógnita es si el Gobierno Municipal alcanzará a cubrir las expectativas de esta centenaria celebración, al presentar un retraso de dos meses en la organización, el no recibir nada de equipamiento reciclado por la administración pasada, así como el enfrentarse a la muerte de personas que eran parte importante del desarrollo de estas festividades que se encargaban de la construcción de enramadas, de instalar la red eléctrica y los sanitarios, por lo que tuvieron que iniciar de cero.