‘Químico’ pide a la gente pagar predial y tendrán obras

SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO. La autoridad municipal lanzó ayer una especie de ultimátum a la ciudadanía. O se ponen al corriente con el pago en el impuesto predial y el agua potable, o no tendrán obras de pavimentación en sus calles. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tocó el tema nuevamente durante la entrega de becas a estudiantes de primaria. Criticó a los padres de familia que mejor gastan en la compra de un “ochito” de cerveza que pagar el recibo del agua. Y en esa misma tesitura, dijo que hay mucha gente que no paga el impuesto predial, por lo que no merecen este tipo de apoyos. Si bien es cierto, los ciudadanos tienen la obligación de pagar sus impuestos en tiempo y forma, la autoridad tiene el trabajo de mejorar el entorno social de sus gobernados, pues para eso fue elegido.

UNA NUEVA DENUNCIA se le viene al Ayuntamiento de Mazatlán, ahora de parte de una humilde escuela de la zona rural. Édgar González Sarabia, director del telebachillerato de la comunidad de El Recreo, acusa que el Ayuntamiento no les cumplió compromisos firmados de construirles aulas, baño y techumbre, por ello, asegura que hasta va a ir a la Auditoría Superior del Estado. El mentor dice que en el Ayuntamiento lo quieren “verbear” diciendo que esas obras no las hace un Ayuntamiento por medio del FAIS, y que incluso no costea, pues ese telebachillerato solo tiene 25 alumnos. Pero eso sí, dice el maestro, se gastan más de 600 mil pesos en remodelar baños, cuando hacer un salón de clases cuesta 500 mil pesos, siendo que la educación cambia vidas. También el regidor Reynaldo González señala que la Comuna se gasta millón y medio en mover un monumento (el de Jacques Cousteau), pero no quiere gastar en una escuela. Bueno, una nueva “flor” al “jardín municipal”: regatearle la ayuda a una escuela, pero para viajes o para “comprar” lámparas de 187 mil pesos cada una, no se la piensan mucho.



A QUIENES SE LES HA COMPLICADO poder cumplir con la palabra empeñada con el gobernador Rubén Rocha Moya, ha sido a los directivos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, quienes en el último mes se les complicó el poder dar cobertura al adeudo total que se tiene en Jumapae con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se procedió de manera inmediata a realizar el corte de energía a las oficinas de la paramunicipal, hecho que nunca antes se había presentado. Este hecho saca a relucir las carencias que se tienen en las estrategias de recaudación de parte de esta dependencia municipal, en la que urge se ponga mano dura al usuario. Ya que más del 50 por ciento del padrón está dentro de las lista de morosos que se niegan a pagar un servicio tan elemental como lo es el agua potable. Es lamentable que para gran parte de los ciudadanos escuinapenses sea más importante y den mayor prioridad al pago de un servicio de cable e internet que a un líquido que es tan vital para el diario vivir.