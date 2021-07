“Químico” y regidores autorizan el despojo de dinero y bienes del pueblo

¿Estará enterado López Obrador? El robo del siglo ya tomó forma en Mazatlán. Y llegó ya a regidores con la intención de justificar el despojo no solo de dineros del pueblo, sino también de propiedades. Mire que despojar al pueblo de Mazatlán de más 141 millones de pesos es un tema que debería de llamar por lo menos la atención de todos los niveles de gobierno. El Tribunal de Justicia Administrativa condenó al Gobierno Municipal a pagar esa carretada de dinero. Precisamente, algunos magistrados de ese Tribunal fueron denunciados ante el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación por las sospechas de cómo manejaron el proceso. En este despojo a los dineros de los mazatlecos no solo está el alcalde Luis Guillermo Benítez. Hay complicidades de regidores. El del PT, Rodolfo Cardona, firmó el dictamen. También dos regidores priistas, y claro está, los morenistas. Ellos avalan que se paguen los más de 141 millones de pesos, y no solo eso, incluyeron a propiedades del municipio. La empresa Arhe, encabezada por los hermanos Juan José y Éric Arellano, sin duda hizo el mayor negocio de sus vidas. Invirtieron alrededor de 5 millones de pesos para iniciar la construcción de una gasolinera. Y ahora por su cancelación recibirán más de 141 millones. ¡Negociazo! La empresa Nafta, que aparece como la que buscaba construir esa gasolinera, recibió el permiso de construcción de parte del exalcalde Alejandro Higuera. Expanista, excolaborador del Grupo Arhe y además coordinador de la campaña morenista del hoy gobernador electo, Rubén Rocha Moya, quien por cierto nombró al expanista como su representante en el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal. Observatorio Ciudadano de Mazatlán ya fijó su postura y estableció que no se debe permitir por ningún motivo despojar al pueblo de esos 141 millones y menos hacer uso de terrenos propiedad del municipio. El tema huele mal, con elementos que el mismo alcalde Benítez puso públicamente antes de tomar el cargo, cuando sentenció desde aquel momento al Ayuntamiento a pagar no 141 millones, sino 300 millones que argumentó: “O los pagamos o nos mandan a la cárcel por desacato”.

Vacunación y contagios. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se mostró optimista por la respuesta de los jóvenes de 18 a 29 años que acudieron en gran número a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Alrededor del 50 por ciento ya fue vacunado, comentó Ordaz Coppel. También dio a conocer que el 65 por ciento de la población a inmunizar ya recibió los biológicos. Y respecto a la medida anunciada por los alcaldes de Culiacán y Mazatlán de exigir la presentación de certificado de vacunación contra el Covid-19 a quienes ingresen a lugares públicos, Ordaz Coppel indicó que habría que revisar la logística para que se aplique esa medida. Independientemente de vacunas y medidas, está claro que a los jóvenes que recibieron la primera dosis esta semana no los protege de un posible contagio. Y lo peor, pueden llegar a contagiar el coronavirus. Si bien el 65 por ciento en general en Sinaloa ha recibido vacunas, está comprobado que con todo y las dos dosis se están contagiando de Covid-19. Esta nueva cepa es más agresiva que la primera. Su contagio es muy alto.

AMLO, a Badiraguato. Hoy, por tercera ocasión, López Obrador visitará Badiraguato. Habría que seguir de cerca la visita presidencial a la zona conocida como el “Triángulo Dorado”. Y cuna de los grandes capos.

