Apurándole. El gobernador Quirino Ordaz Coppel no quiere dejar pendientes con los ahomenses. Cuando menos quiere que las obras en marcha avancen lo más que se pueda antes de dejar su responsabilidad. Es el caso de la magna obra del dren Buenaventura, lo que permitirá desviar las aguas broncas de las lluvias para que no desemboque por el dren Juárez que provocan las inundaciones en la ciudad. Ayer supervisó los trabajos que se realizan a marchas forzadas en plena temporada de lluvias, pero con tiempo antes de que se vengan los aguaceros de lleno. Sin lugar a dudas la obra es un paso adelante, pero hay otras obras que se tienen que hacer para acabar de una vez por todas con las inundaciones en la ciudad. Lo cierto es que Ordaz Coppel dio el entrón y el que va a llegar, Rubén Rocha Moya, que arree con lo demás.

El plazo. Por cierto, Ordaz Coppel se pronunció porque se realice la consulta sobre la planta de fertilizantes de Topolobampo. Y no solo fue de esa idea sino que se haga como plazo en el mes de octubre para de una vez por todas conocer la opinión de los ciudadanos sobre el proyecto. En su visita ayer a Los Mochis el gobernador habló más suelto del tema que recobró vida tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tira la toalla. De principio a fin, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no dio con “bolas” para resolver los problemas prioritarios en el municipio. Y de plano ya tiró la toalla porque ya no le va a pedir nada ni al gobernador Quirino Ordaz Coppel ni al gobierno federal. No solo eso. Aparejado a su desenfado por las carencias que no logró resolver en el trienio ahora salió con que hay otras zonas del país más pobres que el municipio. ¡Vaya consuelo!. No son pocos lo que recuerdan que se vanagloriaba de que tenía muy buenas relaciones en la Ciudad de México para bajar recursos con el fin de elevar el nivel de vida de los ahomenses. Como eso resultó “puro cuento”, Chapman se molesta cuando se lo echan en cara. Sin más materia, agarró el tema de la planta de fertilizantes de Topo para prometer que como diputado federal va a hacer las gestiones para que el proyecto se concrete. ¿Deveras?.

A deber. Si no lo conocieran, el alcalde Chapman apantallaría a los líderes ejidales del Valle del Carrizo, pero como ya saben cómo es solo lo escucharon porque no les quedó de otra. Es más algunos acudieron porque no sabían que iba a estar en el cambio de presidente de comisariado ejidal en uno de los ejidos del poblado 6. Ahí se apersonó y se aventó un mensaje de los que ya no sorprenden a nadie. Diga lo que diga, para la mayoría de los comisariado ejidales y líderes sociales Chapman quedó a deber a los carricenses. El problema del agua potable, del drenaje, recolección de basura, entre otros, no mejoraron. Por el contrario, hubo regresión. Y lo de las inundaciones ni se diga. Ahora que va de salida hasta los eventos de cambio de comisariados ejidales acude.

En punto muerto. Tras la derrota el pasado 6 de junio y el “papelazo” que hicieron sus candidatos, sobre todo el que quería la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno, los priistas ya ni pío hicieron. Se resignaron a otros tres años en la banca, pero hay algunos que se frotan las manos por colarse en el gobierno de Gerardo Vargas Landeros. Muchos consideran que el tricolor ya no se levanta porque va ser absorbido por Vargas Landeros en el proyecto de largo alcance que dicen trae entre manos. Falta ver si para ello empieza con incluir en su gabinete al excandidato a la diputación local por el Distrito Electoral 03, Bernardino Antelo Esper, quien tiene el control del tricolor.

