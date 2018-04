Quirino Ordaz abre la cancha política a jóvenes

Hasta el último minuto, el PRI aprobó las listas de candidatos a diputados plurinominales para el Congreso de Sinaloa y regidores.



La lista de las diputaciones “pluris” la encabeza Gloria Himelda Félix, quien es una política muy activa que tiene muy trabajado su municipio y seguramente será de la gente de confianza del gobernador.



El segundo de la lista es Sergio Jacobo, exsecretario particular de Quirino Ordaz Coppel, quien será de los operadores de confianza del mandatario estatal. Junto con Gloria Himelda, serían los diputados de mayor confianza y experiencia. También se podría adelantar que serán los operadores de Quirino en el Congreso del Estado.



En la tercera posición aparece Mónica López, dirigente de las Mujeres Priistas, que fue de las grandes sorpresas, ya que iba incluida como candidata a regidora de Guasave, pero le fue mejor.



Otra sorpresa positiva fue para Armando Kechu Ramírez, en la cuarta posición, un joven que recibe una merecida oportunidad y, por su experiencia legislativa como secretario técnico de anteriores presidentes del Congreso, seguramente no llegaría en blanco ni sería un improvisado.



Hasta aquí están los que tiene fuertes posibilidades de llegar a la diputación por la vía plurinominal, recordemos que en el pasado proceso, por la cantidad de distritos ganados, el PRI no consiguió ni una sola posición “pluri”.



En un análisis de las listas de diputados y regidores se puede ver que está plagado de jóvenes, aquí queda en evidencia que el gobernador Quirino Ordaz Coppel está abriendo la cancha a este sector. Mejor dicho, está promoviendo caras nuevas, gente que trae ganas y al final se reflejará en una nueva generación de políticos.



Haciendo números, cerca del 70 por ciento de los candidatos de estas listas serían jóvenes, algo inédito. Con esto se manda una señal de que se abren espacios a figuras frescas; todo lo contrario ocurre en otros partidos, como el PAN, que prefieren colocar en estas posiciones a sus familiares más cercanos. La prueba ahí está a la vista de todos.



Crisis. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en mensaje a la nación, fijó postura ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de un despliegue militar en la frontera sur.



En un fuerte mensaje a la nación, Peña Nieto afirmó que México no negociará con miedo con el gobierno de Trump.



Entre lo más destacable fue que citó las expresiones de respaldo al país de los cuatro candidatos a la presidencia. El mensaje fue muy positivo, dejó en claro que México está sobre todo los conflictos partidistas y diferencias ideológicas.



En dicho mensaje se vio a un presidente seguro, contundente y nacionalista que por fin se decidió a representar a los mexicanos.



Peña señaló “presidente Trump: si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”.



Después de este mensaje positivo del presidente Peña, sería muy bueno para el país que se saliera de la contienda electoral y deje el antecedente que en su administración hubo unas votaciones democráticas.



Culiacán. Oficialmente se registraron cuatro candidatos a la presidencia municipal, que fueron Jesús Estrada Ferreiro, por Morena, PT y PES; Jesús Valdés Palazuelos, por el PRI, Panal y PVEM; Robespierre Lizárraga, de la coalición Por Sinaloa al Frente, conformada por PAS, PAN, PRD y MC; y Carlos Arturo Garcia, del PAIS. De principio a fin se espera que Chuy Valdés se lleve de calle la elección; los análisis son claros, no tiene rival. Por una parte, Robespierre Lizárraga es un cuadro joven con una carrera ascendente, pero no trae el punch ni la popularidad de Valdés, seguramente lo están fogueando para un futuro. En lo que respecta a Jesús Estrada Ferreiro, depende del hándicap de López Obrador.



Memoria política. “Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no”, Sun Tzu.