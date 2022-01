Quirino Ordaz, más cerca de la Embajada

audima

Desde hace dos semanas hemos sostenido que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel sí logrará el beneplácito del gobierno español para ser el nuevo embajador, la respuesta se ha tardado varios meses, pero tenemos información que se concretará a la brevedad y de manera positiva.

La semana pasada durante la conferencia Mañanera el presidente López Obrador ratificó su respaldo a Quirino Ordaz, mientras que el pasado fin de semana el canciller español, José Manuel Albares, garantizó que otorgarán el beneplácito para embajador al exgobernador de Sinaloa.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares dejó en claro que no hay ninguna dificultad y que se está siguiendo un trámite administrativo. Así que no hay trabas ni gestos negativos para dar el beneplácito como embajador a Quirino Ordaz. Más claro ni el agua.

Definitivamente la tardanza, que ha sido inusual, ha sido aprovechada por opositores para criticar y asegurar que hubo un rechazo de la propuesta. Mientras no se concrete el beneplácito seguirán, pero la declaración del funcionario español es un mensaje de que se concretará a su tiempo y ya que estén las debidas negociaciones.

Muy atentos porque no es casualidad tanto ataque al exgobernador Quirino Ordaz, hay alguien de peso atrás que no quiere que llegue a la embajada de España, de hecho, es una señal de que hay miedo de que se mantenga en la escena pública, ya que ha demostrado que tiene popularidad, sabe moverse y claro por la cercanía con AMLO.

Nacional. Afortunadamente el presidente López Obrador se encuentra dado de alta tras un cateterismo que le realizaron en el hospital Militar de la Ciudad de México. Desde su despacho en Palacio Nacional publicó un video en el que informa que está de regreso y lo dan de alta sus médicos.

Hay que destacar que el presidente fue muy transparente en explicar el procedimiento médico que le hicieron y las razones del cateterismo, agradeció a su cardiólogo Patricio Ortiz quien fue el que lo operó y lo atiende desde su infarto hace varios años. Sin duda, es importante conocer el estado de salud del mandatario.

Hasta ahí fue muy buena la estrategia de medios, desactivaron todo tipo de especulaciones y despejaron todas las dudas, no quería dejar vacíos de información. En donde tuvieron una pifia monumental fue con el “testamento político”, primero es inconstitucional ya que México no es una monarquía, habría que decirle que los puestos no se pueden heredar.

También es una falta de tacto dejar abierta la puerta de que existe un testamento político por si pierde la vida el presidente de la República, por cierto, el artículo 84 constitucional dice que, en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto en un periodo máximo de 70 días, hasta entonces el secretario de Gobernación asume el poder Ejecutivo. Clarísimo.

Sinaloa. Los productores agrícolas rechazaron la propuesta de Segalmex de un precio base de 41 dólares para la comercialización de maíz. El fin de semana se reunieron con el gobernador Rubén Rocha Moya quien conoce el tema y la situación del campo, así que se comprometió a encabezar las gestiones con el titular de Agricultura federal.

En el Congreso del Estado los diputados mostraron una posición de respaldo a los productores de maíz y rechazaron la propuesta de Segalmex, hasta en Morena parecían de oposición, ojalá no sólo sea un discurso y en verdad haya presiones para que el gobierno federal dé un precio justo sería muy trascendental.

