Quirino Ordaz tiende puente directo con AMLO

El regreso más polémico de todos los tiempos podría ser el de la maestra Elba Esther Gordillo, siempre se ha dicho que nunca den por muerto a un político. El día de ayer la ex líder magisterial del SNTE dio el discurso de su vida en donde destaca dos temas: primero, recuperó su libertad, y segundo, la reforma educativa se ha derrumbado.



Después de 5 años de prisión, la maestra Gordillo acusó que sufrió de persecución política, acoso e injusticia, producto de un expediente basado en mentiras y de acusaciones falsas. Afirmó que es inocente. Asimismo, envió un claro mensaje para aquellos que la traicionaron, dijo que lamenta que quienes debían defenderla no lo hicieron.



Lo más destacable de su discurso político fue cuando afirmó que no sufrió sola, también sufrieron las maestras y los maestros de México. Agregó que tiene la convicción de defender al magisterio nacional y a todos los maestros de educación.



Es importante destacar que señaló: “No rehuí riesgo alguno, no acepté condiciones indignas. No se ahorraron recursos ni tinta para tratarme con una dureza que solo una orquestación perversa podría propiciar. Hoy, esta guerrera está en paz”.



En el anuncio de lo que viene destacan dos posicionamientos, uno, que el pueblo y todos deben estar a la altura de la nueva etapa de la historia de México. En referencia al gobierno del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Gordillo se suma y llama a los maestros a encabezar los cambios profundos que se avecinan para el país.



El segundo anuncio, el oculto, va con todo para recuperar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Jurídicamente es casi imposible que Gordillo recupere la presidencia del SNTE, pero políticamente ya casi lo tiene en la bolsa.



Elba Esther cerró su discurso con una dolorosa realidad, en cada rincón de México, en cada escuela pública se percibe la crisis sindical. Aquí le faltó agregar que también los alumnos sufren las fuertes carencias.



La liberación de Elba Esther Gordillo representa la derrota más grande del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, tal vez ni la catástrofe electoral que sufrió su partido el primero de julio tiene estas dimensiones.



Transición. Por si esto no fuera poco, durante el inicio formal del proceso de transición, Peña Nieto y su gabinete recibieron tremendo revés de López Obrador y su equipo. En la reunión cara a cara en Palacio Nacional, el presidente electo anunció que cancelará la reforma educativa impulsada por el presidente en funciones quien estaba a su lado. La agenda fue marcada por la reaparición de la exlíder del SNTE Elba Esther Gordillo.



Sinaloa. Muy importante mensaje de estabilidad y nivel político mandaron la semana pasada los diputados, senadores y alcaldes electos de Morena al reunirse con el gobernador Quirino Ordaz Coppel.



Cabe destacar que en ningún estado el mandatario estatal se ha reunido con los electos de Morena. Así que Ordaz Coppel fue el primero en todo el país. Esto habla de la estatura política de ambas partes.



Además, el gobernador Quirino Ordaz abrió puente directo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, lo que dará estabilidad y certidumbre a Sinaloa, principalmente en el tema del presupuesto 2019, que por cierto empezará a cabildearse a desde septiembre, ya con la nueva legislatura.



Tenemos información que Ordaz Coppel tendrá enlace directo con López Obrador y con el jefe del gabinete presidencial, así que muy atentos porque las señales son para leerse.



Memoria Política. “Es mejor conquistarse a sí mismo que ganar mil batallas. Entonces la victoria es tuya. No te la podrán quitar, ni los ángeles ni los demonios, ni el cielo ni el infierno”, Buddha.