Quirino acude ante pescadores para reafirmar su apoyo a sus demandas

A la boca del lobo. El gobernador sabía muy bien a lo que se arriesgaba. Pero aun así acudió ayer a los muelles pesqueros de Mazatlán. Los pescadores de altamar están indignados, molestos, desilusionados porque el Gobierno Federal percibe que los está abandonando. La actividad en el muelle pesquero Alfredo V. Bonfil es frenética.

En estos momentos, decenas de pescadores, electricistas, mecánicos y pintores preparan la flota camaronera para que pueda zarpar el 30 de septiembre, fecha en la que arranca la zafra camaronera 2020-2021. El gobernador Quirino Ordaz Coppel llegó a los muelles. Y no solo se limitó a observar las labores de preparación que se realizan a la flota.

Fue y buscó a los pescadores. Brincó de barco en barco para dialogar con los trabajadores y pescadores. Ahí se dio cuenta de que no hay otra forma más eficaz para conocer la realidad de un problema, más que acudir directamente con quienes lo padecen. Quirino fue bien recibido por los pescadores. Ahí, de frente les dijo lo que está haciendo para lograr que se responda a su demanda de un subsidio al diesel y gasolina para la actividad pesquera.

Como es sabido, Quirino encabezó a dirigentes pesqueros de Sinaloa en una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ahí de boca de los propios dirigentes pesqueros, el titular de Hacienda recibió información clara, precisa que servirá para replantear la posibilidad de que se aplique el subsidio a los combustibles. Es cuestión de esperar. Al gobernador lo acompañaron los secretarios de Pesca, Sergio Torres, y el de Desarrollo Social, Ricardo Madrid. También estuvo el senador Mario Zamora.

El llamado del senador. Sinaloa vive un momento clave. Los sectores pesquero, agrícola y turístico están amenazados. Esos son los tres principales pilares de la economía sinaloense. El senador Mario Zamora en corto nos comentó que da tristeza ver que el Gobierno Federal abandone las actividades primarias como son la pesca y el campo.

Zamora observó además que al turismo, el Gobierno Federal en la propuesta de presupuesto 2021, le otorga cero pesos en promoción. Y es que todo se le está canalizando al Tren Maya. El tema de los pescadores dijo, el del campo y el turismo, está “en la cancha” de los diputados federales. Fue aquí cuando lanzó un llamado a los diputados federales de Sinaloa (nueve en total) que demuestran su compromiso por Sinaloa.

Es el momento de que apoyen a quienes les otorgaron el voto el 2018. Zamora recordó que el pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó ante la Cámara de Diputados la propuesta de presupuesto 2021. A partir de esa fecha, los legisladores federales están analizando el tema. Y se tiene de plazo hasta el 15 de noviembre para dictaminar y aprobar lo que será el presupuesto.

Es momento de que los diputados federales de Sinaloa hagan algo a favor de nuestro estado. Que demuestren, sobre todo los diputados de Morena, que no son más de lo mismo. Que no son “levantadedos”. Que no son los que actúan por consigna. Llegó el momento para que demuestren que quieren y apoyan a Sinaloa.

Hay tiro... hay tiro. Gerardo Vargas Landeros atajó las descalificaciones de que ha sido objeto. Particularmente mencionó al senador de Morena, Rubén Rocha Moya. Le envió un mensaje directo. Asegura que él es parte de la 4T.

Y que está debidamente acreditado como miembros de Morena. Además, le recuerda a Rocha Moya que en los estatutos se advierte que serán los sinaloenses quienes decidan quién será su candidato. Hay tiro... hay tiro.