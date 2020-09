Quirino agotará todos los argumentos ante Herrera para lograr el subsidio

Dos temas. Integrantes de la Conago se reunirán hoy con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, será uno de los mandatarios estatales que estén presentes en el encuentro.

Dos temas lleva bajo el hombro el gobernador. Uno es de carácter general que comparte con los gobernadores que estarán presentes en el encuentro. Y se trata de la petición de que se reconsidere el presupuesto federal 2021 en el que se castigará económicamente a los estados.

Además de que viene con la propuesta de reducir las participaciones federales a las entidades. El otro tema que lleva Quirino para plantearlo de manera personal con el titular de Hacienda es la demanda del sector pesquero de que se aplique un subsidio al diesel. Previamente, el gobernador se documentó sobre los beneficios al sector social que aporta el subsidio al diesel.

Y con números buscará sensibilizar al titular de Hacienda para que se convenza de que el subsidio al diesel no es para beneficiar a los grandes empresarios de la pesca, lleva una importante carga social que beneficia a los obreros del mar, a las trabajadores de las plantas procesadoras de camarón y a miles de empleos indirectos que se dan en el sector pesquero.

La encomienda de Quirino se antoja muy difícil. Más cuando el propio presidente López Obrador ya sentenció al sector pesquero al declarar que no habrá subsidio al diesel. El problema, aún siendo de carácter federal, detona conflictos que afectan al estado y a los municipios. Porque las manifestaciones, bloqueos y tomas de calles, son un problema estatal y municipal. Habrá que esperar.

Algo sabrán. El Gobierno municipal habilitó una área del Hospitalito Margarita Maza de Juárez como área Covid. Ya hace dos semanas, el Gobierno del Estado instaló en Mazatlán el Centro de Atención Telefónica Covid en Mazatlán, que está ofreciendo consultas telefónicas a toda la región sur del estado. Si ficialmente aseguran que el número de contagios va a la baja. Que el número de muertos va a la baja.

Que hay un mayor número de pacientes de Covid-19 que se están recuperando. Entonces por qué hasta hoy se crean espacios para el combate al coronavirus. ¿Algo han de saber? Porque nadie descarta un incremento en casos por coronavirus. El mismísimo secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, aseguró que si bien los contagios en Sinaloa van a la baja.

No se puede bajar la guardia. Todos los ciudadanos deben de protegerse y utilizar cubrebocas, porque la pandemia sigue aquí. No se ha ido. Y si ponen a Sinaloa en semáforo amarillo, los sinaloenses deben de actuar como si estuviera en rojo. Así es que no hay de otra. Todos deben cuidarse.

Camino a una mayor polarización. Ya un grupo de más de 600 escritores, artistas, científicos, académicos, periodistas, lo advirtió. Que en México, la libertad de expresión está bajo asedio. Ya el escritor Javier Sicilia en una carta dirigida al presidente López Obrador le dijo que ha promovido demasiado el odio, el desprecio y la agresión.

Que cada mañana construye un nuevo enemigo para alimentar el odio y su negativa para enfrentar el sufrimiento y la muerte de su gente. Lapidario, Sicilia sentenció que López Obrador pasará a la historia como un traidor a la patria. A todo esto habría que sumarle las protestas de agricultores de Chihuahua.

Y la toma de la avenida Juárez en la Ciudad de México por cientos de mexicanos que exigen la renuncia de López Obrador. A todos, el presidente los descalifica. Mientras el odio sigue creciendo. Y México se sigue desangrando por la violencia.