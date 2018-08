Quirino checa a proveedores de uniformes y útiles escolares

A los que les cayó el mero mero fue a los proveedores del programa de Uniformes y Útiles Escolares en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán, luego de la visita del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. A todo los comerciantes interesados en entregar buenas cuentas, favor de comunicarse con la ‘secre’ de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Yan Rubio, al teléfono 01-800-227-3792.



> ¡Vacaciones extremas!

La raza del fraccionamiento Los Ángeles de Los Mochis anda detrás de un organizador de actividades recreativas pa’ que diseñe un tour selvático bien a todo dar con lagunas y matas por todos lados, pues esto es lo que parece este sector después de las lluvias de las últimas semanas, y lo peor es que esto es todos los años, sin que el departamento de Servicios Municipales de Ahome meta en cintura a los dueños de los predios pa’ que tengan limpio su lugarcito. ¿A poco al final de cuentas es lo que querrá el chaca del departamento, Mario Augusto Monreal Loera, un tour? Si alguien sabe de algún organizador, échele el fonazo a Monreal Loera al 01 (668) 816-4009 pa’ que se pongan de acuerdo con el “bisnes”, ¿arre, batos?



> Broncas en el sur del estado

En la calle 5 de Mayo, de la comunidad Palmillas, Escuinapa, los vehículos y hasta animales se hunden a su paso debido al reblandecimiento de la tierra. Pero no se trata de un fenómeno extraordinario, sino que la empresa constructora que se encargó de cambiar la red de agua y drenaje no compactó bien la tierra y ahora se están presentando hundimientos. Ante este problema, el Ayuntamiento está requiriendo una flotilla de grúas para que acuda a remolcar los vehículos que queden atorados en el fango.

Para todos lo que ocupen de este servicio, pueden hablar a Presidencia al número (695) 953-1913. El alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán estará bien al pendiente de la gente.



> Chamba para leñadores

Se solicitan los servicios de unos buenos leñadores con hachas muy bien afiladas para que se vayan a la cabecera de Mocorito, al final de la calle Francisco I. Madero, donde el tronco de un álamo caído ya lleva ahí desde el pasado miércoles debido a que Protección Civil no cuenta con el equipo necesario pa’ retirarlo. Si te puedes aventar la chamba o sabes de alguien que le entre, márcale al coordinador de Protección Civil, Valentín Alapizco, al (673) 735-1365, o en su caso al ‘secre’ del Ayuntamiento, Noé Contreras, al (673) 735-0292, a ver si les echan la mano con la chamba.



> Duro contra las abejas

Se busca raza que no le tema a las abejas y que tenga tiempo disponible para que se una a Protección Civil de Guasave como voluntarios, y así poder atender todos los reportes de dichos insectos que aquejan a la raza, pues con eso de que un chavalo perdió la vida, es mejor estar atentos y tener raza para abarcar lo más que se pueda en atención. Si te interesa la chamba, échale la llamada al chaca del instituto, Mijaíl López Espinoza, al teléfono (687) 871-8719.