Quirino, contra del aumento a las tarifas en autopistas; elevadas e inoportunas

El gobernador criticó el aumento en las tarifas de las autopistas del país. Lo calificó de “inoportuno y elevado”. Como ya es sabido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció hace tres días un aumento del 17 por ciento en las tarifas de todas las autopistas del país. Un regalo anticipado de Navidad. Un regalo de despedida del sexenio que encabeza Enrique Peña Nieto. Esta y otras medidas que ordenó la administración peñanietista se convirtieron en la lápida que enterró en las urnas a su partido, el PRI. El gasolinazo fue y seguirá siendo la losa que le puso encima Peña Nieto al priismo. Pero habrá que revisar el caso del aumento a las tarifas en autopistas del país. Hoy, el país tiene dos presidentes. Uno en funciones, que en realidad está “nadando de muertito” para terminar su periodo, y el otro, que siendo electo, ya anuncia programas. Ya toma decisiones. Y le están limpiando el camino. Habría que ver la puesta en libertad de Elba Esther Gordillo, que todos coinciden en que fue gracias a una “negociación” de quienes llegarán y los que se van. La libertad del exdirigente del PRI en Chihuahua Alejandro Gutiérrez, denunciado por desviar a campañas priistas más de 250 millones de pesos. En el “paquete” está contemplada la libertad de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Pero hubo filtraciones y la instrucción se paró. En esta serie de “negociaciones” en lo oscurito, seguramente se pactó el aumento anunciado por la SCT a las tarifas de las autopistas. Y no se descarta que antes de que se vaya Peña Nieto pueda llegar un aumento a la energía eléctrica y otro nuevo “gasolinazo”. Al fin que ya se van. Y los que vienen se “lavarán las manos”. ¡Qué bonito!El senador de Morena, Rubén Rocha Moya, lo prometió en campaña. Y ahora lo confirmó. Va a buscar que la Universidad Autónoma de Sinaloa recupere su “autonomía”. Rocha Moya señala que por encima de la UAS se ha instalado el Partido Sinaloense (PAS), cuyo dirigente estatal y fundador es el exrector Melesio Cuen. Para nadie es secreto que la mayor parte de la militancia. Que los operadores del PAS pertenecen a la UAS. Y Rocha Moya, como exrector también de la UAS, lo sabe, porque muchos de sus amigos y compañeros universitarios sostienen una comunicación constante con quienes aún quedan en la UAS. Rocha Moya buscará insertar a la UAS en el programa de apoyo a universidades que ya anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ahí seguramente, en el caso de los subsidios a las universidades, habrán de aparecer unos “candados”. Pudiera llegarse a una reforma tanto federal como estatal para regresarle la autonomía a la UAS. Es decir, arrebatársela a Cuen. Pero si alguien cree que Melesio Cuen se quedará cruzado de brazos, está rotundamente equivocado. Si alguien cree que por el hecho de que el PAS perdió la elección ante Morena su fuerza al interior de la UAS mermó. Corre el riesgo de estar equivocado. Tal vez algunos, o muchos pasistas, votaron por Morena y le dieron la espalda al PAS en las urnas el 1 de julio. Pero dista mucho a que no acudan a un llamado que les haga Cuen. Y ahí es donde muchos se pueden equivocar. Cuen seguramente está estudiando el caso. De seguro ya tiene un plan A, un plan B, y hasta un plan C. La pregunta es, ¿quién aguantaría la movilización de 20 o 30 mil estudiantes en las calles?