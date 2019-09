Quirino cosecha lo que siembra

Cosechar lo que se siembra. Quirino sabía lo que buscaba. Desde la campaña por la gubernatura se propuso, por convicción, buscar estar cerca de la gente. Decía que hablar con la gente. Verla a los ojos y tocarla y que te toquen, le serviría para conocer lo que querían de un gobernante. Escuchó de manera directa el sentir de la gente. Le compartieron lo que les molestaba. Y también lo que querían. No fue fácil. Hubo quienes en su propia cara le dijeron que no votarían por él. Que sería más de lo mismo. Que todos robaban. Y eso, en vez de desalentarlo, le sirvió. Cuando asumió el cargo de gobernador el 31 de diciembre de 2016, Quirino ya sabía lo que tenía qué hacer. Propuso cambios en la ley para castigar a los funcionarios defraudadores. Creó la Fiscalía General independiente. Le otorgó mayores atribuciones a la Auditoría Superior de Sinaloa. También a la Secretaría de Rendición de Cuentas y Transparencia. Hizo a un lado los pleitos para enfocarse en buscar el desarrollo y bienestar de los sinaloenses, en unidad. Por un solo Sinaloa. Y así lo ha estado haciendo. Instauró desde el inicio de su gestión hasta estos dos años ocho meses de administración, un gobierno facilitador. Un gobierno que gestionara la mayor parte de los recursos económicos que permitieran conducir a Sinaloa por senderos de certidumbre en un desarrollo integral. Por eso, lo dicho por José Carral Escalante no es una casualidad. Y tampoco es poca cosa. El presidente del Club de Industriales del país

afirmó que por el trabajo que viene desarrollando el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, es considerado un “ejemplo en México”. Opinión que comparten nacionalmente, dijo, autoridades e industriales. Carral Escalante destacó: “El reflejo de lo que (Quirino) ha hecho, se muestra fácilmente en Sinaloa... Es una versión que circula aquí en el Club (de Industriales) y otras partes del país”. El manejo transparente de los recursos facilitó el camino para que en Sinaloa se invirtieran en los últimos dos años alrededor de 14 mil millones de pesos, cuya inversión se ve en cada uno de los 18 municipios. Hoy, Sinaloa es la única entidad en la que se están construyendo cuatro hospitales. Los de Mazatlán y Culiacán, que son hospitales generales; el Pediátrico de Culiacán y el Centro de Salud también en la capital del estado. A estos habría que agregar los centros de atención a débiles visuales y de autismo que opera el DIF. La transformación de Mazatlán e impulso como destino turístico. Quirino llegó al encuentro con los industriales acompañado de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz. Quirino sin duda tiene motivos para estar contento. Pero no satisfecho, porque Sinaloa demanda más. Y él lo sabe. Porque lo escucha directamente de los ciudadanos.

Otro choque entre “El Químico” y la síndica. Ante el escándalo y señalamientos de corrupción en Cultura, la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, solicitó que el administrador José Luis Tostado sea retirado del cargo “en tanto se realiza la investigación”. Y es justo. Porque Tostado no puede ser “juez y parte”. Pero el alcalde Luis Guillermo Benítez ratificó en su cargo a Tostado. Y no solo eso, dejó ver su intención de nombrarlo titular de Cultura. Si esto sucede, entonces “El Químico” ya no dejaría ninguna duda. El de los negocios en Cultura es él y Tostado es su operador. Aunque corren versiones de que a quien verdaderamente quiere al frente de Cultura es a su secretaria particular. Habría que ver qué opina su pareja, Gabriela Peña. No solo por ser quien apoya a Tostado. Interesante.