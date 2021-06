Quirino en 2016 y Rocha en el 2021, similitudes en resultados electorales

Similitudes. Rubén Rocha Moya ganó en prácticamente todos los municipios de Sinaloa. También ganó en los 24 distritos electorales y en los siete distritos electorales federales. Igual que sucedió en la elección del 2016, que ganó Quirino Ordaz Coppel. Tan contundente fue el triunfo electoral de aquel año, que Ordaz Coppel no pudo meter ni siquiera el primer lugar de la lista de diputados plurinominales, que era Joel Bouciéguez. Quien sería el coordinador de aquel Congreso del Estado. Hoy, Rocha Moya, con una ley reformada, corre el mismo riesgo que Quirino, de no poder contar con más diputados locales en el Congreso del Estado. Las circunstancias cambiaron en estos momentos. Y mientras que Rocha Moya en 2017 se convirtió en el coordinador de asesores de Quirino Ordaz Coppel, hoy se prepara para asumir, a finales de octubre, la gubernatura. Quirino arrancó con todo el poder y la fuerza de un gobernador que arrasó en las elecciones. Rocha Moya también estará en las mismas condiciones. Quirino Ordaz Coppel llegó y fue apoyado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Rocha Moya llegará igual, con el apoyo de López Obrador. En dos años, Quirino impulsó a Sinaloa con una inversión que mejoró su infraestructura en todos los rincones del estado, con el respaldo del Gobierno Federal. Rocha Moya no tiene ningún pretexto para no hacerlo.

Ironías del destino. Morena podría perder la posibilidad de contar con cuatro diputaciones plurinominales más. Y es que ganó en los 24 distritos electorales. Y de acuerdo con los primeros números arrojados, le corresponderían cuatro diputaciones plurinominales. Pero lo irónico del caso, conforme van cerrando los cómputos y se suman más votos a Morena, se desaparece la posibilidad de alcanzar más plurinominales. A más votos, menos pluris. Y esas cuatro diputaciones consideradas en el momento de cerrar el PREP, si se le cancelan, irremediablemente se irán tanto para el PRI como para el PAN. Hasta ayer, de acuerdo con los que saben de estos asuntos, para el PRI serían siete diputaciones, tres para el PAN, ambos con posibilidades de obtener una más. Movimiento Ciudadano quedaría con una, al igual que el PT. Y está el caso de las cuatro de Morena que se le pudieran esfumar. De último momento nos informaron que el PRI alcanzó el triunfo en el Distrito 06 de Guasave, con Feliciano “El Chano” Valle. Y con eso, el PRI subiría a ocho diputaciones. Habrá que esperar que cierren sus cómputos todos los distritos.

Comienzan los cambios. Apenas ayer recibió la constancia que lo acredita como el ganador de la contienda electoral del domingo pasado, Luis Guillermo Benítez ya ordenó la salida de algunos funcionarios y los ajustes que vienen. Se dijo que Jorge Contreras y dos de sus colaboradoras dejarán sus cargos en la Operadora de Playas. También, y al parecer, desde ayer dejó de ser el titular de Prensa Municipal Sergio Rubio, y su lugar, nos dicen, sería ocupado por la periodista Laura Galván. Sin duda, un cambio más que acertado. Hablan además de la remoción de todo el personal del Departamento Jurídico Municipal y la salida del titular del Tribunal de Barandilla.

Hasta el último día. Hoy arranca la pavimentación de la avenida Gabriel Leyva y la remodelación de la avenida Gaviotas en zona dorada. Con esto concluye la transformación de la cara turística de Mazatlán. El gobernador Quirino Ordaz Coppel dará ambos banderazos.

