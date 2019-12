Quirino en Sagarpa. El encuentro fue oportuno. El secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel se reunieron ayer en la Ciudad de México. Para el gobernador era necesario este encuentro para colocarse al lado de los agricultores sinaloenses y abanderar sus demandas. Quedó claro que en la defensa de los productores del campo sinaloense, la Sagarpa y el estado habrán de buscar los caminos que permitan avanzar en el campo de Sinaloa. Ahí en ese encuentro Villalobos y Quirino trabajarán en una ruta para recuperar el estatus sanitario de Sinaloa. Pero también paralelamente establecer las bases para mesas de trabajo que permitan recorrer el camino hacia la reconversión de los cultivos en Sinaloa. Esta como medida estratégica y hacer más competitivo el campo. No es un secreto para nadie que en el campo sinaloense hay una creciente inconformidad. Y esta aumentó luego de que el presupuesto 2020 fue considerado como contrario para el fortalecimiento y crecimiento del campo sinaloense. Buen encuentro, productivo y sobre todo en un buen momento.

Hasta Estrada Ferreiro le gana al Congreso. ¿Recuerdan cuando el alcalde de Culiacán le echó en cara al Congreso de no aumentar el impuesto predial? Pues bien, el muchas veces criticado Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, interpuso una controversia ante la Suprema Corte... Y le ganó al Congreso del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Estrada Ferreiro y el Congreso del Estado, con su mayoría morenista, tendrá que aumentar el impuesto predial no solo del 2019 sino también el que viene, 2020. Pero el asunto no quedará ahí. Con el fallo de la SCJN se le deja la puerta abierta para que cualquier otro municipio solicite y se le aumente el impuesto predial. La líder del Congreso, Graciela Domínguez, no tuvo otra más que decir que la Corte no está en detalle del tema. Entonces, ¿no que no habría aumento en los impuestos?.

Homenaje. En la sala de Cabildo de Mazatlán se realizó la emotiva ceremonia. Familiares del fallecido diputado federal de Morena, Maximiliano Ruiz, llevaron sus cenizas y se le brindó un breve pero emotivo acto. Los alcaldes de Escuinapa, Emmet Soto; de Concordia, Felipe Garzón; de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, montaron “guardias de honor” en la urna que contenía las cenizas de Maximiliano Ruiz. Después de eso, familiares del fallecido diputado federal y amigos acudieron a la Puntilla para depositar las cenizas en el mar.

Rechazo total. Repentinamente las redes sociales se saturaron con mensajes. Estos daban cuenta de que en zonas específicas de Culiacán grupos armados a bordo de camionetas estaban circulando. Al poco tiempo daban cuenta de balaceras. Llegaron a mencionar con audios que los jefes del cartel se habían peleado. Esto provocó la movilización se equipos de seguridad, solo para comprobar que todo era falso. Las mentiras que hacen circular en redes sociales en ocasiones lo que provocan es el temor de la población. Y sin tener nada de veracidad hay quienes comparten esas “noticias” falsas sin medir las consecuencias que eso provoca entre la población. Después del jueves negro en Culiacán, los más interesados en la calma son ellos.