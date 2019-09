Quirino en el radar nacional

En el radar nacional. Quirino tiene motivos para estar satisfecho. Pero no hay felicidad completa. Nuevamente quedó colocado en segundo sitio de la calificación mensual y nacional que se realiza al desempeño de los gobernadores. No es la primera ocasión. Ya suman muchas en las que la calificación nacional da cuenta de que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, está rindiendo buenos resultados. Reconocimientos han abundado al desempeño de Quirino. Ya al interior de la Conago, como incluso del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a pesar del buen desempeño, de la transparencia de los programas estatales y de la existencia de proyectos ejecutivos ya elaborados y en manos de la actual administración federal, la respuesta no ha sido la esperada. Hay satisfacción cuando se confirma la aceptación y respaldo a Quirino. Pero preocupa cuando el presupuesto federal que será analizado primero por la Cámara de Diputados, no contempló lo que realmente demanda el campo sinaloense, la pesca, el turismo y la ganadería. Los meses de octubre y noviembre serán claves. En ese lapso, el presupuesto de ingresos y egresos será abordado por las dos cámaras, la de diputados y senadores. Para finales de noviembre, Sinaloa sabrá a qué atenerse para el próximo 2020. No es consuelo que el resto de los estados también padezca estos ajustes en el presupuesto federal. Tampoco que Durango y Chihuahua estén advirtiendo que pudieran decidir salirse del Pacto Federal. La ruta crítica de las participaciones federales, afecta ya a los estados. Sinaloa entre ellos. Y no se ve que ningún diputado federal (todos de Morena) y los dos senadores de Morena, Imelda Castro y Rubén Rocha, alcen la voz por Sinaloa.

La hipocresía del “Químico”. En Mazatlán hubo dos eventos del “Grito”. Uno donde el populacho se dio cita en la explanada del palacio y plazuela República. Con música, la cantante Alicia Villarreal y taquiza gratis. Pero la otra fue para los invitados “especiales”. Para los “fifís”, pues. Fue en el interior del palacio municipal, en su patio central, donde se instalaron cómodos sillones y mesas. Con un mariachi ambientando la tertulia, salpicada con whisky, tequila (para evocar el fervor patrio), vino tinto y gélidas ambarinas. Nada qué ver con la famosa y sobada austeridad que tanto pregonan y que ya hasta risa provoca. Pero el alcalde Luis Guillermo Benítez busca engañar al pueblo. Quiso presentarse como parte de los ciudadanos que acudieron al evento del Grito y se fue hasta el quiosco de la plazuela para darlo. Pero ya adentro del palacio tenía su fiestecita “fifí”. Y para remachar el clavo. No se ría, pero por favor, no se ría, “El Químico” y su pareja encabezaron una parte del recorrido del desfile. Él en tenis y mezclilla. Ella en tenis y un atuendo que ya fue comparado con una de las presentaciones de Michael Jackson. Ambos contrastaron con los uniformes de gala de los militares que los acompañaron en el presídium del desfile.

Reportan saqueo de camarón. Pescadores de la zona centro y norte del estado reportaron que decenas de pangas están saqueando camarón en bahías y frente las costas. Y ante la falta de vigilancia, llamaron a Conapesca para que cumpla con su trabajo y evite que se esté dando este saqueo. La temporada camaronera no arranca y el temor es que nadie para el saqueo.