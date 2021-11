Quirino en la encrucijada  

El exgobernador Quirino Ordaz se encuentra en una encrucijada después que la cúpula priista le negó el permiso para aceptar la propuesta de embajador de México en España que le ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está obligado a buscar opciones legales y políticas.

Con Quirino, la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno pretende escarmentar a los priistas distinguidos para que no acepten puestos en el gobierno de la Cuarta Transformación, los amenaza con expulsarlos, para que no socaven la unidad interna del partido y no boicoteen la alianza que tienen con el PAN y el PRD, y este mismo viacrucis lo enfrentará pronto la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, a la que le proponen ser cónsul en Barcelona, España.

También el exgobernador panista de Nayarit Antonio Echevarría podría enfrentar un fuerte conflicto con el PAN, partido que es mucho más estricto y cerrado que el PRI, porque también AMLO lo invitó a ser parte de su gobierno, aunque aún no le define a qué puesto iría.

Debido a que el derecho al trabajo es universal y a que la prohibición que los priistas le hacen a Quirino es inconstitucional, tiene la opción de recurrir a los tribunales, concretamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en caso de que este resuelva en su contra podría renunciar a su militancia para irse a España. Lo más seguro es que ya tiene las maletas listas.

Alejandro Moreno se lavó las manos, dejando que en el juicio de justicia partidaria contra Quirino argumentarán los dinosaurios Augusto Gómez, César Camacho, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Osorio Chong. Incluso Maritza Jiménez reclamó que la dirigencia del partido en Sinaloa no haya avalado la impugnación del resultado de la elección del 6 de junio pasado, cuando era evidente que habían sufrido una derrota arrolladora.

Más que la defensa de principios y estatutos, se vislumbra que Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong pretenden que AMLO negocie algún perdón con ellos, debido a que “Alito” enfrenta la amenaza que la nueva gobernadora morenista Layda Sansores lo enjuicie por corrupción, por desvíos millonarios cuando fue gobernador, y a Osorio Chong la lumbre le anda muy cerca por el desvío de 2 mil millones de pesos por el que anda prófuga Inés Gómez Mont.

No cabe duda que el Senado aprobará sin ningún problema la designación de Quirino como embajador en España y, por lo tanto, que en unas cuantas semanas tendrá que tomar la decisión de separarse del PRI o seguir en un partido que no tiene futuro, que enfrenta un rechazo ciudadano superior al 80 por ciento y que está a punto de desaparecer.

Popurrí. Personalmente, el gobernador Rubén Rocha tomó la protesta a los nuevos subsecretarios que se incorporan a su gabinete, y es que es necesario recordarles, o más bien leerles la cartilla que los puestos que se les dan no son una patente para enriquecerse o para hacer lo que se les dé la gana, sino que tienen que estar siempre cercanos a la gente y cumplir con los principios de: No robar, no mentir y no traicionar.

“La decisión se tomó democráticamente”, Alejandro Moreno, Presidente del PRI